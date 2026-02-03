Больше помощи и новые удары по России: эксклюзивные детали с пресс-конференции Рютте и Зеленского

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 3 февраля прибыл в Украину и встретился с Владимиром Зеленским. Генсек отреагировал на ночной массированный обстрел Украины и обсудил работу программы PURL.

Марк Рютте и украинский лидер провели совместную пресс-конференцию. Ведущая 24 Канала София Назаренко рассказала, какие темы были затронуты во время брифинга.

Продолжит ли Украина будет получать оружие по программе PURL?

Генсек НАТО приехал в Киев в то время, когда под российским обстрелом оказались украинские города. Поэтому Владимир Зеленский отметил, что, исходя из того, как россияне нарушили энергетическое перемирие, они, наверное, делают ставку на войну и не хотят продолжать переговоры.

Была просьба президента США воздержаться от ударов по энергетике и по критической инфраструктуре. Вы об этом знаете. На время встречи наших переговорных команд и президент США говорил, что надо воздерживаться от ударов в течение недели. Это было очень важное решение. Фактически это началось в ночь на пятницу, и в ночь на сегодня россияне, на наш взгляд, нарушили обещание. Или Россия теперь считает, что в неделе неполные четыре дня, вместо семи, или она реально делает ставку на войну,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что украинская команда, которая напрямую ведет переговоры с американской делегацией, проинформирует о том, что произошло ночью и будет ждать соответствующей реакции. Особенно на фоне того, что трехсторонние переговоры между украинской, американской и российскими делегациями запланированы на 4 и 5 февраля.

Владимир Зеленский и Марк Рютте также посетили Майдан Независимости, где почтили украинских героев, воинов. Президент Украины отметил, что даже во время этого чествования на Киевщину летели российские ракеты.

Для того чтобы Украина получала оружие, которое способно сбивать вражеские ракеты, по его словам, в 2025 году США вместе с НАТО ввели программу PURL. Она создана для быстрого финансирования и поставки критически важного вооружения для Украины, в частности американского, которое сейчас Киев получает исключительно через эту программу.

Рютте уверен, что помощь продолжается и продолжится. По инициативе НАТО Украина получает оборудование и технику, которую может предоставлять часто только США с помощью партнеров.

Это оборудование поступает вам постоянно, чтобы вы могли защищать свои города, свое население. С начала программы PURL мы предоставили 75% всех необходимых ракет и 90% ракет для ПВО. Знаю, что Украина нуждается в гораздо большем, и мы работаем над этим. Мы продолжаем работать с членами Альянса, чтобы они использовали свои складские запасы, зная, какова потребность,

– рассказал Генсек НАТО.

В Брюсселе 12 февраля запланировано заседание в формате "Рамштайн", на котором должны присутствовать министры обороны, которые должны обсудить пакеты военной помощи для Украины, которые она сформировала, исходя из своих потребностей.

К слову. Марк Рютте отметил, что страны НАТО вместе с Украиной разрабатывают военное оборудование, которое сразу поставляется на фронт. Он сказал, что Альянс в определенной степени перенимает опыт именно от Украины в применении инноваций. Генсек НАТО уверен, что "мы все выиграем от этого, ведь чем больше мощностей мы имеем, тем больше мы готовы к возможным боям".

Рютте также заверил, что деньги в программу PURL продолжат поступать и благодаря этому Украина будет получать всю необходимую помощь. Однако единственная проблема – это равномерное распределение нагрузки на страны Альянса. Некоторые из них, в частности страны Балтии, являются лидерами в поддержке Украины. В то же время Бельгия или Словения, по мнению Генсека, могли бы сделать еще больше.

Есть проблема с разделением бремени. Есть союзники, которые делают очень много, есть часть союзников, которые делают что-то, а есть те, кто ничего не делает. Поэтому надо лучше разделить эту ношу. Мы работаем над этим, – объяснил он.

Марк Рютте также отреагировал и на ночной обстрел России по украинским городам, назвав его "очень плохим сигналом для переговоров".

Готова ли Украина к новому энергетическому перемирию?

В то же время президент Украины ответил, готов ли к новому энергетическому перемирию с россиянами, несмотря на то, что они нарушают обещания. Он подчеркнул, если американская делегация предложит новый вариант деэскалации, Украина будет заинтересована в этом и рассмотрит его детально.

В то же время Зеленский не ответил на вопрос, готова ли Украина бить в ответ по России, чтобы, по его словам, не информировать врага.





Это не подарок, потому что они ударили в полтора раза большим пакетом ракет и дронов, чем могли на тот момент. По нашей команде, то мы будем поддерживать аналогичные предложения, если они будут от американцев. Также наша команда будет иметь информацию от российской стороны, которая поехала к своему лидеру, понимая позицию Украины и США, и вернется с определенным фидбеком – на какие компромиссы готова российская сторона. Это и будут обсуждать стороны,

– пояснил Зеленский.

Также украинский лидер прокомментировал возможность размещения западных войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности. Он подчеркнул, что главное, чтобы после прекращения огня Украина получила такие сильные гарантии безопасности, чтобы Россия не смогла снова ее атаковать.

Зеленский отметил, что остается открытым вопросом, на что именно готовы пойти европейцы и американцы, чтобы Россия снова не начала войну против Украины. Именно это должно быть указано в гарантиях безопасности.