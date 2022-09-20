Больше помощи или новые риски: чего Украине ждать от Лиз Трасс – нового премьера Британии

Великобритания стоит на пороге масштабных перемен. Так, новым премьер-министром там стала Лиз Трасс – взвешенный и благосклонный к Украине политик. Лиз Трасс стала 15-м премьер-министром Великобритании, которую назначила королева Елизавета II. Через 2 дня после этого Ее Величество скончалась на 97-м году жизни.

Сайт 24 канала расспросил экспертов о том, чего ждать от Лиз Трасс на посту премьер-министра и изменится ли политика страны в отношении Украины и россии.

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В июле Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра после скандала с назначением на одну из должностей в Консервативной партии политика, подозреваемого в сексуальных домогательствах. После этого в Великобритании началась избирательная гонка за кресло премьера и руководителя правящей партии страны.

Большинство голосов получила Лиз Трасс, которая в правительстве Бориса Джонсона являлась главой Министерства иностранных дел. Первым иностранным лидером, с которым новый премьер провела разговор, стал Президент Украины Владимир Зеленский. Он пригласил Лиз Трасс в Украину, и она приняла это приглашение.

Будет ли Великобритания в дальнейшем помогать Украине

Дмитрий Синченко, председатель ОО "Ассоциация политических наук", отметил, что ни вектор, ни размеры, ни темпы, ни политическая воля помогать Украине у британцев не изменятся с приходом нового премьера по многим причинам.

Во-первых, в Соединенном Королевстве существует общеполитический консенсус по украинскому вопросу, поэтому вопрос помогать или нет – вообще не стоит. Однозначно помогать – это сказал бы любой премьер-министр любой партии.



Лиз Трасс продолжит дело Бориса Джонсона / Фото AP

В то же время Лиз Трасс была министром иностранных дел в правительстве Бориса Джонсона, именно она претворяла в жизнь политику максимального содействия и поддержки Украины. Поэтому эта работа однозначно будет продолжена на таком же, а возможно даже и на высшем уровне,

– отметил Синченко.

Максим Джигун, политолог, соучредитель консалтинговой компании Good Politics, рассказал, что Лиз Трасс – довольно интересный политик, потому что она с первого и до последнего дня пребывания Бориса Джонсона в должности поддерживала его. Даже после последних скандалов, приведших к отставке Джонсона, выражала ему активную поддержку.

В своих дебатах и обсуждениях оппонентами и сторонниками она неоднократно заявляла, что будет продолжать ту политику по Украине, которую вел Джонсон. Для Украины это прекрасный знак, поскольку позиция Джонсона была очень четкой, жесткой и однозначной по отношению к россии. Поэтому, очевидно, что Лиз Трасс, будет продолжать ту манеру и поведение, которому положил начало Джонсон,

– объяснил Джигун.

Он добавил, что еще один фактор в пользу того, что не будет меняться позиция Великобритании по отношению к Украине, это то, что Лиз Трасс работала министром иностранных дел в правительстве Бориса Джонсона. Это должность, требующая четкой координации между премьером и министром. Лиз Трасс прекрасно справлялась с этой должностью и осуществляла все в самых лучших традициях джонсоновской внешнеполитической доктрины. И это будет просматриваться в ее шагах даже после перехода из одного кабинета в другой в правительственном квартале.

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Евгений Сависько, эксперт общественного движения "Все вместе!", считает, что Лиз Трасс – сознательная и последовательная союзница Украины. Следует ожидать, что направления и объемы помощи нашему государству расширятся. Здесь будет и военная, и гуманитарная, и экономическая, и социальная составляющие.



Британия будет направлять средства на восстановление Украины / Фото АР

Более того, значительная часть поддержки будет предоставляться с учетом послевоенного восстановления Украины. Британский капитал уже сейчас присматривается, в какие сферы экономики и регионы нашей страны можно делать инвестиции после Победы. И здесь будет полная поддержка нового премьер-министра Великобритании,

– говорит Сависько.

Стоит ли ожидать новых санкций для россии

Дмитрий Синченко говорит, что пока продолжается российская агрессия – будут появляться все новые и новые санкции. Демократический мир задекларировал желание поддержать Украину, помочь нам выстоять и победить в войне с россией, поэтому они будут продолжать наращивать санкционное давление.

Великобритания, как обычно, будет одним из главных двигателей этого процесса. Лиз Трасс в своей речи задекларировала необходимость санкций против россии, и нет никаких сомнений, что она продолжит двигать эту тему,

– говорит Синченко.

Максим Джигун убежден, что Трасс будет действовать в первую очередь в своих имиджевых интересах, в интересах британского общества. Потому что для нее многое означают интересы ее граждан и то, какую позицию они имеют по тому или иному поводу. В этом появляется немного опасности, ибо в свое время она была активной либералкой в Британии, отстаивала исчезновение монархии, потому что тогда был на это запрос и общество этого требовало.

"Я бы ее охарактеризовал как определенного флюгера, зависимого от настроений граждан в Британии. Поэтому в вопросе санкций все будет зависеть от того, насколько британское общество будет воспринимать дальнейшие санкции. Пока британцы давали довольно однозначный ответ на агрессию россии и осуждали ее". Поэтому я думаю, что проблем не должно возникнуть, но важна позиция США и Европы, потому что они действуют совместно и выстраивают общее видение к Украине и путинской россии", – заключает Джигун.