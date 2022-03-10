Больше санкций и поддержки: Зеленский снова поговорил с Джонсоном

10 марта 2022 , 00:22
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Источник:

твиттер Владимира Зеленского

Украина продолжает настаивать на усилении санкций против России, которая каждый день совершает еще более ужасные военные преступления.

Так, президент Владимир Зеленский провел очередной разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Лидеры стран обсудили ужесточение санкционного давления на Россию.

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Также Зеленский обсудил с британским лидером дальнейшую поддержку Украины в борьбе с агрессором, в частности, оборонную помощь.

Ценю лидерство Великобритании в противодействии преступлению, которое совершает Россия на украинской земле,
– написал Зеленский.

Поддержка Великобритании

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Автор: Юлія Поскробок