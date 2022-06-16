Больше всего на Донбассе: в результате агрессии Кремля в Украине погибли 318 детей и более 581 ранены

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины погибли 318 детей. Об этом свидетельствуют данные ювенальных прокуроров.

Они подчеркнули, что более трех месяцев от российской агрессии пострадало почти 900 детей. Речь идет о 318 погибших, а также по меньшей мере 581 раненом.

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К сожалению, эти цифры не окончательны. Вести детальную статистику невозможно ни на временно оккупированных территориях, ни в зонах проведения активных боевых действий. Так что реальная статистика может быть более жуткой.

Больше всего пострадало детей на Донбассе

Имеющиеся данные ювенальных прокуроров свидетельствуют о том, что больше жертв российской агрессии среди детей именно на Донбассе – 351. И это еще не учтены данные, например, из Мариуполя. Если говорить об общей статистике среди областей, в которых больше всего пострадало детей, то она выглядит так:

Донецкая – 297,

Харьковская – 170,

Киевская – 116,

Черниговская – 68,

Луганская – 54,

Херсонская – 52,

Николаевская – 48,

Запорожская – 30,

Сумская – 17.

Прокуроры напомнили, что кафиры на днях обстреляли Угледар на Донетчине. В результате в больницу 14 июня доставили 2-месячного младенца. Крошка получила тяжелые ранения.

Кроме того, стало известно о последствиях авиационного удара по жилым домам в Мариуполе 15 марта. Тогда погибли сразу две семьи, а также их пятеро детей.

Также зафиксировано еще одно ранение ребенка. Оно произошло 24 февраля в Селе Мартово Чугуевском районе Харьковщины. Тогда мать вместе с ее 16-летним сыном стали жертвами обстрела. В результате мальчик получил осколочное ранение.

Заметим, что в результате российских атак повреждения получили 2000 учебных заведений по всей Украине. Причем, 208 из них полностью разрушены и не подлежат ремонту.

Оккупанты убили 17-летних близнецов на Черниговщине

На днях стала известна очередная жуткая история с Черниговщины. Там в марте россияне убили двух 17-летних братьев-близнецов Евгения и Богдана Самодиев , а также их 18-летнего друга Валентина Якимчука. Ребята просто прогуливались по селу Мохнатин, в котором они и жили.

Очевидцы рассказали, что Валентину в результате выстрела снесло половину головы, а Евгения враг ранил в грудь. К сожалению, оба погибли на месте. Богдана ранили в живот, поэтому его отвезли в Черниговскую детскую больницу, впрочем он дорогой в медицинское учреждение умер.

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