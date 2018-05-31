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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Больше всего в истории "убийства" Бабченко настораживает, что заказчик просто исчез, – эксперт

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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко / www.unian.net

Нам очень мало сообщили деталей. Не сказали, как установили факт заказа, как сконтактировались с заказчиком. Все эти вопросы руководители СБУ и ГПУ обошли, что вызвало очень много вопросов. Если речь действительно шла о покушении, то это, безусловно, было нужным.

Об этом в эфире 24 Канала сообщила главный редактор Insider Татьяна Николаенко.

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"У меня очень много вопросов относительно того, что происходит эти 2 дня. Вызывают они большое недоверие. Как минимум потому, что сегодня полдня мы слушали о том, что человек, связанный с поставкой оружия и тем, кто задержан – это два разных человека. То, что мы знаем о господине Германе – это один человек. Настораживает то, что заказчик, который принимал участие в этих договоренностях куда-то дополнительно исчез. Герман – организатор, еще есть исполнитель АТОшник, который является свидетелем по делу. Он сам пришел в СБУ и сообщил эту информацию. Эта история очень гнетуще повлияла на людей. Не знаю, как отреагировали близкие друзья Бабченко, которые круглые сутки знали, что их друг мертв", – отметила Николаенко.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста. По словам генпрокурора Юрия Луценко, "исполнитель" покушения на Бабченко будет проходить по делу как свидетель.

Теги: Новости Украины "Убийство" Аркадия Бабченко
Источник: 24 Канал
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