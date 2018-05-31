19:38
31 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
30°C 17°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    26°C 12°C
  • неділя
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бронзовий Путін. Нездорові політики Росії
Вєсті Кремля
23:46, 30 травня
Вєсті.UA. Реформи від Марковича. Дива Насірова
Вєсті.UA
21:46, 30 травня
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, 30 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Найбільше в історії "вбивства" Бабченка насторожує те, що замовник просто зник, – експерт

468 Читать новость на русском
Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко / www.unian.net

Нам дуже мало повідомили деталей. Не сказали, як саме встановили факт замовлення, як зконтактувалися з замовником. Всі ці питання керівники СБУ та ГПУ оминули, що викликало дуже багато запитань. Якщо мова дійсно йшла про замах, то це, безумовно, було потрібним.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомила головна редакторка Insider Тетяна Ніколаєнко. 

Читайте також: Бабченко прокоментував свої плани щодо громадянства України

"У мене дуже багато запитань щодо того, що саме відбувається ці 2 дні. Викликають вони велику недовіру. Як мінімум тому, що сьогодні півдня ми слухали про те, що людина, яка пов’язана з постачанням зброї і тим, хто затриманий – це дві різні людини. Те, що ми знаємо про пана Германа – це одна людина. Насторожує те, що замовник, який брав участь у цих домовленостях кудись додатково зник. Герман – організатор, ще є виконавець АТОшник, який є свідком у справі. Він сам прийшов до СБУ і повідомив цю інформацію. Ця історія дуже гнітюче вплинула на людей. Не знаю, як зреагували близькі друзі Бабченка, які цілу добу знали те, що їхній друг мертвий", – наголосила Ніколаєнко.

Відео повного випуску програми "Pro новини" за 31 травня 2018

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.

30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста. За словами генпрокурора Юрія Луценка, "виконавець" замаху на Бабченка проходитиме у справі як свідок.

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Україні загрожує нова економічна криза: по кому
сьогодні, 19:15 Україні загрожує нова економічна криза: по кому "вдарить" і як запобігти
Яніна Ткачук 491
Будинок-вбивця у Києві: як мешканці стали бранцями отруйних стін
сьогодні, 18:01 Будинок-вбивця у Києві: як мешканці стали бранцями отруйних стін
Катерина Петренко 599
Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
сьогодні, 13:09 Як врятуватись від літньої спеки: топ-5 напоїв
2246
Из-за исценировки убийства Аркадия Бабченко в Украине произошла девальвация всех СМИ
сьогодні, 17:01 Из-за исценировки убийства Аркадия Бабченко в Украине произошла девальвация всех СМИ
Леонид Канфер 1037
Методи Путіна використали проти нього ж: реакція Заходу на
сьогодні, 16:30 Методи Путіна використали проти нього ж: реакція Заходу на "воскресіння" Бабченка
1122
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук