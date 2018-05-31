Найбільше в історії "вбивства" Бабченка насторожує те, що замовник просто зник, – експерт

Нам дуже мало повідомили деталей. Не сказали, як саме встановили факт замовлення, як зконтактувалися з замовником. Всі ці питання керівники СБУ та ГПУ оминули, що викликало дуже багато запитань. Якщо мова дійсно йшла про замах, то це, безумовно, було потрібним.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомила головна редакторка Insider Тетяна Ніколаєнко.

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"У мене дуже багато запитань щодо того, що саме відбувається ці 2 дні. Викликають вони велику недовіру. Як мінімум тому, що сьогодні півдня ми слухали про те, що людина, яка пов’язана з постачанням зброї і тим, хто затриманий – це дві різні людини. Те, що ми знаємо про пана Германа – це одна людина. Насторожує те, що замовник, який брав участь у цих домовленостях кудись додатково зник. Герман – організатор, ще є виконавець АТОшник, який є свідком у справі. Він сам прийшов до СБУ і повідомив цю інформацію. Ця історія дуже гнітюче вплинула на людей. Не знаю, як зреагували близькі друзі Бабченка, які цілу добу знали те, що їхній друг мертвий", – наголосила Ніколаєнко.

Відео повного випуску програми "Pro новини" за 31 травня 2018

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.



30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.



Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста. За словами генпрокурора Юрія Луценка, "виконавець" замаху на Бабченка проходитиме у справі як свідок.