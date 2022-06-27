В большинстве областей объявили воздушную тревогу: в Одессе сообщали о взрывах

Из-за очередной угрозы вражеских обстрелов в большинстве украинских областей снова объявили воздушную тревогу. Всех призывают немедленно идти в укрытия.

Ни в коем случае не игнорируйте сигналов воздушной тревоги. Ведь только 26 июня в результате "прилетов" российских ракет погибли мирные жители.

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Во многих областях звучат сирены

Россияне продолжают беспощадно стрелять по украинским городам. Поэтому примерно в 00:30 во многих областях в очередной раз объявили воздушную тревогу. Сирены раздавались в:

Винницкой области;

Черниговской области;

Киевской области;

Житомирской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Кировоградской области;

Черкасской области;

Сумской области;

Днепропетровской области;

Полтавской области;

Запорожской области;

Донецкой области;

Харьковской области.

Кроме этого, воздушная тревога продолжается в Луганской области. Однако ее объявили еще 4 апреля, то есть аж 83 дня назад.

Заметьте, что несмотря на то, что в Николаевской области звучали сирены, в соседней Херсонской области воздушную тревогу не объявили. Причиной этому является то, что некоторые ее территории временно оккупировали россияне.

По состоянию на 2:00 воздушная тревога была отменена в большинстве областей. Однако угроза вражеских обстрелов до сих пор остается Луганщине.



Карта воздушных тревог по состоянию на 1:09 / Скриншот alerts.in.ua

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В Одессе сообщают о взрывах

Незадолго после объявления воздушной тревоги жители Одессы начали сообщать в соцсетях, что слышали звуки взрывов.

Пока неизвестно, была ли это работа системы противовоздушной обороны или вражеский "прилет". Официальной информации на этот счет пока нет.

В любом случае лучше находиться в укрытиях и до отбоя воздушной тревоги их не оставлять.

Не выходите из укрытия к объявлению об отбое

Услышав сирены, необходимо сразу идти в укрытие. Если есть возможность, следует сообщить о воздушной тревоге своих пожилых или маломобильных соседей и помочь им добраться до безопасного места.

Если в доме или поблизости укрытия нет, спасатели советуют воспользоваться "правилом двух стен". Для этого необходимо пойти в комнату без окон внутри квартиры или дома и находиться у несущей стены.

В укрытие рекомендуют взять мобильный телефон, чтобы следить за уведомлениями местных департаментов по гражданской защите. Именно на их телеграмм-каналах объявляют об отбое воздушной тревоги, когда угроза вражеских обстрелов исчезает.

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Важно во время воздушной тревоги не публиковать адреса "прилетов" российских ракет. Также не следует распространять фото или видео с мест обстрелов, если они случатся. Ведь такая информация только помогает оккупантам корректировать огонь.