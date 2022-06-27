В большинстве областей объявили воздушную тревогу: в Одессе сообщали о взрывах
Из-за очередной угрозы вражеских обстрелов в большинстве украинских областей снова объявили воздушную тревогу. Всех призывают немедленно идти в укрытия.
Ни в коем случае не игнорируйте сигналов воздушной тревоги. Ведь только 26 июня в результате "прилетов" российских ракет погибли мирные жители.
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Во многих областях звучат сирены
Россияне продолжают беспощадно стрелять по украинским городам. Поэтому примерно в 00:30 во многих областях в очередной раз объявили воздушную тревогу. Сирены раздавались в:
- Винницкой области;
- Черниговской области;
- Киевской области;
- Житомирской области;
- Николаевской области;
- Одесской области;
- Кировоградской области;
- Черкасской области;
- Сумской области;
- Днепропетровской области;
- Полтавской области;
- Запорожской области;
- Донецкой области;
- Харьковской области.
Кроме этого, воздушная тревога продолжается в Луганской области. Однако ее объявили еще 4 апреля, то есть аж 83 дня назад.
Заметьте, что несмотря на то, что в Николаевской области звучали сирены, в соседней Херсонской области воздушную тревогу не объявили. Причиной этому является то, что некоторые ее территории временно оккупировали россияне.Примите во внимание! По состоянию на 2:00 воздушная тревога была отменена в большинстве областей. Однако угроза вражеских обстрелов до сих пор остается Луганщине.
Карта воздушных тревог по состоянию на 1:09 / Скриншот alerts.in.ua
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В Одессе сообщают о взрывах
Незадолго после объявления воздушной тревоги жители Одессы начали сообщать в соцсетях, что слышали звуки взрывов.
Пока неизвестно, была ли это работа системы противовоздушной обороны или вражеский "прилет". Официальной информации на этот счет пока нет.
В любом случае лучше находиться в укрытиях и до отбоя воздушной тревоги их не оставлять.Обратите внимание! Важно во время воздушной тревоги не публиковать адреса "прилетов" российских ракет. Также не следует распространять фото или видео с мест обстрелов, если они случатся. Ведь такая информация только помогает оккупантам корректировать огонь.
Не выходите из укрытия к объявлению об отбое
- Услышав сирены, необходимо сразу идти в укрытие. Если есть возможность, следует сообщить о воздушной тревоге своих пожилых или маломобильных соседей и помочь им добраться до безопасного места.
- Если в доме или поблизости укрытия нет, спасатели советуют воспользоваться "правилом двух стен". Для этого необходимо пойти в комнату без окон внутри квартиры или дома и находиться у несущей стены.
- В укрытие рекомендуют взять мобильный телефон, чтобы следить за уведомлениями местных департаментов по гражданской защите. Именно на их телеграмм-каналах объявляют об отбое воздушной тревоги, когда угроза вражеских обстрелов исчезает.
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