В большинстве областей Украины раздаются сирены: немедленно в укрытие

28 марта 2022 , 12:58
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Почти во всех регионах Украины около 11:50 объявили воздушную тревогу. В городах раздаются сирены экстренного оповещения.

О воздушной тревоге сообщили органы местной власти, пишет 24 канал. Пока находиться на улице – опасно.

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Где объявили тревогу

  • в Одессе,
  • Ивано-Франковске,
  • Львове,
  • Киеве,
  • Николаеве,
  • Тернополе,
  • Ровном,
  • Волыни,
  • Хмельницком,
  • Виннице,
  • Житомире,
  • Черкассах,
  • Кропивницком,
  • Донецке,
  • Чернигове,
  • Закарпатье,
  • Харькове,
  • Черновцах.

Немедленно возьмите свой "тревожный чемодан" и спускайтесь в укрытие. Не забудьте выключить свет, воду и газ. Находитесь в укрытии, пока не пройдет угроза.

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Автор: Софія Мінджоса