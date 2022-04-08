В большинстве областей Запада Украины и в Киевской области воздушная тревога

8 апреля 2022 , 08:39
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Примерно в 8:30 в большинстве западных регионов Украины прозвучали сирены. Судя по карте, существует воздушная угроза со стороны Беларуси. Позже об угрозе сообщили и в Киевской области.

Отметим, что это не обучающая тревога – существует угроза удара. Рекомендуем как можно быстрее перейти в укрытие.

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В каких регионах воздушная тревога:

  • Волынская область,
  • Ровненская область,
  • Тернопольская область,
  • Львовская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Хмельницкая область,
  • Житомирская область,
  • Черниговская область,
  • Киев и Киевская область.

Также напомним, что сейчас продолжается воздушная тревога в Луганской области. Советуем жителям этого региона не покидать укрытие и не выходить на улицу.

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Автор: Анастасія Кушпіт