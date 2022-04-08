В большинстве областей Запада Украины и в Киевской области воздушная тревога

Примерно в 8:30 в большинстве западных регионов Украины прозвучали сирены. Судя по карте, существует воздушная угроза со стороны Беларуси. Позже об угрозе сообщили и в Киевской области.

Отметим, что это не обучающая тревога – существует угроза удара. Рекомендуем как можно быстрее перейти в укрытие.

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В каких регионах воздушная тревога:

Волынская область,

Ровненская область,

Тернопольская область,

Львовская область,

Ивано-Франковская область,

Хмельницкая область,

Житомирская область,

Черниговская область,

Киев и Киевская область.

Также напомним, что сейчас продолжается воздушная тревога в Луганской области. Советуем жителям этого региона не покидать укрытие и не выходить на улицу.

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