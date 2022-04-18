В большинстве регионов Украины – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

18 апреля 2022 , 06:43
Читати новину українською

Утро 18 апреля было неспокойным для большинства регионов Украины. Так, около 6:40 прозвучала воздушная тревога практически на всей территории Украины.

Утром, 18 апреля, в большинстве регионов прозвучала воздушная тревога. Не медлите и отправляйтесь к укрытию. Заметим, что около 4:40 утра сигналы прозвучали практически повсюду, кроме западных областей.

Читайте также Флот РФ в Черном море ведет разведку и оказывает психологическое давление ракетными угрозами

Тревоги раздаются практически по всей Украине

Раздались сигналы о воздушной тревоге практически во всех областях Украины. В частности:

  • Одесской
  • Николаевской
  • Запорожской
  • Донецкой
  • Луганской
  • Харьковской
  • Днепропетровской
  • Кировоградской
  • Полтавской
  • Сумской
  • Черкасской
  • Черниговской
  • Киевской
  • Винницкой
  • Житомирской
  • Ровенской
  • Волынской
  • Хмельницкой
  • Тернопольской
  • Ивано-Франковской

Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Немедленно отправляйтесь к укрытию. Это может спасти вам жизнь.

Ориентировочно через полчаса по Украине начались сигналы об отбое воздушной тревоги. Но около 7:42 сирены зазвучали снова. В этот раз еще и во Львовской, Закарпатской и Черновецкой областях.

К теме – Последствия ракетного удара по Киеву: смотрите видео

 

Автор: Назарій Лазур