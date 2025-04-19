Большинство освобожденных из плена – молодежь после 2000 года рождения, – ГУР

Накануне Пасхи между Украиной и Россией состоялся один из самых больших обменов пленными. Домой вернулись 277 воинов.

246 защитников возвращены в рамках обмена пленными, еще 31 человек удалось освободить вне обмена, передает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Кого вернули в Украину

Среди освобожденных – защитники из гарнизона Мариуполя, нацгвардейцы, военные моряки, воины ТрО, Государственной специальной службы транспорта, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем.

Большинство из тех, кого удалось вернуть, – это молодежь после 2000 года рождения. Своих родных увидит сегодня женщина-военнослужащая, находившаяся в неволе с мая 2022 года,

– рассказали в ведомстве.

В рядовой и сержантский состав входят 268 уволенных, возвращено также 9 офицеров. Освобожденные из плена защищали от врага Донецк, Луганск, Запорожскую, Херсонскую области и город Мариуполь.

Защитники наконец-то дома / Фото ГУР

К слову, нынешний обмен четвертый в этом году и 63-й с начала полномасштабного вторжения.