Большинство освобожденных из плена – молодежь после 2000 года рождения, – ГУР
- В канун Пасхи произошел большой обмен пленными: в Украину вернулись 277 воинов, из них 246 в рамках обмена, а 31 вне его.
- Среди уволенных большинство – молодежь после 2000 года рождения.
Накануне Пасхи между Украиной и Россией состоялся один из самых больших обменов пленными. Домой вернулись 277 воинов.
246 защитников возвращены в рамках обмена пленными, еще 31 человек удалось освободить вне обмена, передает 24 Канал со ссылкой на ГУР.
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Кого вернули в Украину
Среди освобожденных – защитники из гарнизона Мариуполя, нацгвардейцы, военные моряки, воины ТрО, Государственной специальной службы транспорта, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем.
Большинство из тех, кого удалось вернуть, – это молодежь после 2000 года рождения. Своих родных увидит сегодня женщина-военнослужащая, находившаяся в неволе с мая 2022 года,
– рассказали в ведомстве.
В рядовой и сержантский состав входят 268 уволенных, возвращено также 9 офицеров. Освобожденные из плена защищали от врага Донецк, Луганск, Запорожскую, Херсонскую области и город Мариуполь.
Защитники наконец-то дома / Фото ГУР
К слову, нынешний обмен четвертый в этом году и 63-й с начала полномасштабного вторжения.