Большинство на нашей стороне, но мы должны давить на других, – Зеленский о Плане победы

Владимир Зеленский продолжает представлять План победы нашим партнерам. Он объяснил, как они реагируют.

По словам президента Украины, большинство союзников поддерживают его. В то же время на других нужно давить.

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Продолжаются дискуссии

Зеленский объяснил, что несмотря на то, что все члены НАТО согласились с тем, что Украина находится на "необратимом пути" к членству, США и Германия выступают против официального приглашения Киева присоединиться из-за страха эскалации конфликта с Россией.

Он также объяснил, что некоторые чиновники частно предполагали, что вступление в НАТО может быть использовано как разменная монета в любых переговорах с Москвой. В свою очередь, Зеленский сказал, что это поднимет моральный дух наших людей и солдат

Приглашение означает еще один шаг к НАТО, а это означает, что их дети не погибнут. Никогда, потому что мы будем членом НАТО. Если мы не получим приглашение в НАТО, моральный дух упадет,

– подчеркнул президент.

Зеленский сравнил дебаты с предыдущими дискуссиями о предоставлении Украине ракетных комплексов Patriot или истребителей F-16, где западные столицы сначала отказывались, а потом медленно пришли к согласию и согласились.

По словам президента Украины, война не закончится, пока Путин не почувствует, что должен закончить, а он понимает только силу.

Это зависит не от России, а от воли наших партнеров. Большинство на нашей стороне. Но мы должны давить на других,

– добавил он.

Зеленский представил План победы в Евросовете 17 октября.