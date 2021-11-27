Большинство областей Украины до сих пор "красные"

27 ноября 2021 , 10:10
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Источник:

Минздрав

В красной зоне карантина 27 ноября находится 19 областей. Меньше всего регионов в оранжевой – всего 2.

В желтую зону входят 4 региона. Это Тернопольщина, Кировоградщина, Закарпатье и Буковина. Оранжевая охватывает Полтавщину и Харьковщину.

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Красная зона

  • Киев
  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровненская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская.,
  • Волынская
  • Черкасская,
  • Винницкая.

Какая ситуация с коронавирусом в Украине

  • За сутки 26 ноября в Украине заболели коронавирусом 14 200 человек. В больницы госпитализировали 3305 пациентов. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 568 человек, но поправились – 22 946.
  • С начала пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 3 414 540 случаях заболевания коронавирусом. Выздоровели 2 899 967 человек, а умерли 84 717 жителей страны.


Карантин в Украина / Инфографика 24 канала

Автор: Ольга Музика