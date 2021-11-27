Большинство областей Украины до сих пор "красные"
27 ноября 2021 , 10:10Читати новину українською
Источник:Минздрав
В красной зоне карантина 27 ноября находится 19 областей. Меньше всего регионов в оранжевой – всего 2.
В желтую зону входят 4 региона. Это Тернопольщина, Кировоградщина, Закарпатье и Буковина. Оранжевая охватывает Полтавщину и Харьковщину.
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Красная зона
- Киев
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровненская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая.
Какая ситуация с коронавирусом в Украине
- За сутки 26 ноября в Украине заболели коронавирусом 14 200 человек. В больницы госпитализировали 3305 пациентов. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 568 человек, но поправились – 22 946.
- С начала пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 3 414 540 случаях заболевания коронавирусом. Выздоровели 2 899 967 человек, а умерли 84 717 жителей страны.
Карантин в Украина / Инфографика 24 канала