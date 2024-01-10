Обычно для российского диктатора "рисуют" 80 – 90% поддержки. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, добавив, что приведенные в опросе цифры достаточно низкие.
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О чем свидетельствуют такие результаты
"Для Путина это тревожный звонок, ведь цифры низкие, учитывая, что россияне более 20 лет находятся под влиянием пропаганды, жесткой цензуры и страхом репрессий", – отметил политтехнолог.
Также нужно понимать, что россияне врут, отвечая на вопросы. Чаще так поступают, когда опрос проводят по телефону. Люди ведь понимают, что их номер уже знают, а вместе с ним и всю другую информацию.
Если бы остановили на улице, могли бы быть другие ответы. А так позвонили и спросили, поддерживаете ли вы Путина. Никто в России не даст отрицательный ответ. Поэтому люди врут,
– подчеркнул Тизенгаузен.
Если учесть такой факт, то цифры совсем не обнадеживающие для путинского режима. Однако есть огромный минус – большинство россиян действительно не знают, как это жить без Путина, поэтому они его поддерживают. В Беларуси такая же ситуация.
Я ехал с таксистом – совсем молодым парнем. У него в машине играли песни советского образца. Когда я спросил, как им живется, парень ответил, что родился при правлении Александра Лукашенко и наверняка умрет уже во время младшего Лукашенко. То есть люди не видят никаких альтернатив,
– рассказал Тизенгаузен.
Россияне не могут представить существование своей страны без Путина. Поэтому большинство хочет продолжения войны, жестких ударов по Украине.
"Таких "патриотов" в России много. Все потому, что это страна рабов, а крепостные не имеют права возмущаться из-за политики своего хозяина. Потому что в противном случае их просто уничтожат. Такая у них психология", – добавил политтехнолог.
Что происходит в России: актуальные новости
- Страну-агрессора охватили аномальные морозы. Из-за этого отключали свет, многоэтажки замерзали, а люди, чтобы согреться, разжигали костер. Однако таким способом не воспользовался капитан ВМФ России – 60-летний Владислав Ивашкевич. который замерз в своей квартире. Его родственники сообщили, что проблемы с отоплениями начались 29 декабря. Ни жители многоэтажки, ни местные власти ничего не сделали, поэтому мужчина просто сидел в квартире, где и умер.
- На холод пожаловались российские пилоты на аэродроме в Ростове. Они попросили прислать им дрова для отопления и автомобильный аккумулятор. Соответствующая просьба появилась в телеграмм-канале. Украинцы сразу предложили отправить вражеским пилотам ракеты или беспилотники, чтобы их "согреть". Впоследствии сообщение исчезло из сети.
- Кроме холодов, россиянам доставляют немалые проблемы пожары, которые массово вспыхивали на их территории. В частности, в течение 2023 года количество пожаров выросло на 125%. Только бытовых и лесных загораний зафиксировали более 100 тысяч. Это принесло стране-агрессору почти миллиард рублей ущерба. Также гораздо чаще загорались складские помещения, цеха и военные объекты.