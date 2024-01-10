Обычно для российского диктатора "рисуют" 80 – 90% поддержки. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, добавив, что приведенные в опросе цифры достаточно низкие.

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О чем свидетельствуют такие результаты

"Для Путина это тревожный звонок, ведь цифры низкие, учитывая, что россияне более 20 лет находятся под влиянием пропаганды, жесткой цензуры и страхом репрессий", – отметил политтехнолог.

Также нужно понимать, что россияне врут, отвечая на вопросы. Чаще так поступают, когда опрос проводят по телефону. Люди ведь понимают, что их номер уже знают, а вместе с ним и всю другую информацию.

Если бы остановили на улице, могли бы быть другие ответы. А так позвонили и спросили, поддерживаете ли вы Путина. Никто в России не даст отрицательный ответ. Поэтому люди врут,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Если учесть такой факт, то цифры совсем не обнадеживающие для путинского режима. Однако есть огромный минус – большинство россиян действительно не знают, как это жить без Путина, поэтому они его поддерживают. В Беларуси такая же ситуация.

Я ехал с таксистом – совсем молодым парнем. У него в машине играли песни советского образца. Когда я спросил, как им живется, парень ответил, что родился при правлении Александра Лукашенко и наверняка умрет уже во время младшего Лукашенко. То есть люди не видят никаких альтернатив,

– рассказал Тизенгаузен.

Россияне не могут представить существование своей страны без Путина. Поэтому большинство хочет продолжения войны, жестких ударов по Украине.

"Таких "патриотов" в России много. Все потому, что это страна рабов, а крепостные не имеют права возмущаться из-за политики своего хозяина. Потому что в противном случае их просто уничтожат. Такая у них психология", – добавил политтехнолог.

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