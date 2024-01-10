Зазвичай для російського диктатора "малюють" 80 – 90% підтримки. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, додавши, що цифри, які навели в опитуванні, досить низькі.

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Про що свідчать такі результати

"Для Путіна це тривожний дзвінок, адже цифри низькі, враховуючи те, що росіяни понад 20 років перебувають під впливом пропаганди, жорсткої цензури та страхом репресій", – зауважив політтехнолог.

Також треба розуміти, що росіяни брешуть, відповідаючи на запитання. Найчастіше так роблять, коли опитування проводять телефоном. Адже люди розуміють, що їхній номер уже знають, а разом з ним й усю іншу інформацію.

Якби зупинили на вулиці, то могли б бути інші відповіді. А так подзвонили й запитали, чи ви підтримуєте Путіна. Ніхто у Росії не дасть заперечну відповідь. Тому люди брешуть,

– підкреслив Тизенгаузен.

Якщо врахувати такий факт, то цифри зовсім не обнадійливі для путінського режиму. Однак є великий мінус – більшість росіян справді не знають, як це жити без Путіна, тому вони його підтримують. У Білорусі така сама ситуація.

Я їхав з таксистом – зовсім молодим хлопцем. У нього в машині грали пісні радянського зразка. Коли я запитав, як їм живеться, то хлопець відповів, що народився за правління Александра Лукашенка й напевно помре вже в час молодшого Лукашенка. Тобто люди не бачать ніяких альтернатив,

– розповів Тизенгаузен.

Росіяни не можуть уявити існування своєї країни без Путіна. Тому більшість хоче продовження війни, жорстких ударів по Україні.

"Таких "патріотів" у Росії багато. Все тому, що це країна рабів, а кріпаки не мають права обурюватись через політику свого господаря. Бо в іншого випадку їх просто знищать. Така в них психологія", – додав політтехнолог.

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