Большинство самолетов взлететь не успели: что рассказали о мощном ударе по аэродрому в Липецке
Украина в ночь на 9 августа атаковала российский аэродром в Липецке. Там находилось несколько десятков истребителей россиян.
Информированные источники 24 Канала написали, что большинство самолетов, размещенных на военном аэродроме "Липецк-2", взлететь не успели.
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Что известно об атаке на аэродром
Этой ночью СБУ в сотрудничестве с ВСУ и Силами спецопераций нанесла взрывной удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2",
– рассказали источники.
Они также отметили, что на аэродроме были:
- несколько десятков истребителей,
- вертолеты,
- склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб.
Именно поэтому после атаки украинских беспилотников был мощный взрыв, который привел к цепной детонации и масштабному пожару на значительной части аэродрома.
Российские власти факт детонации подтвердили и объявили эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.
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Кстати, в Генштабе ВСУ рассказали, что ночью на 9 августа Силы обороны Украины ударили по аэродрому Липецк и поразили склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэропорта.
Зафиксировано несколько источников возгорания, поднялся сильный пожар и наблюдалась многократная детонация,
– рассказали украинские военные.
Они уточнили, что на аэродроме в Липецке базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил России. Результаты поражения наши бойцы уточняли.