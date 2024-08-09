Большинство самолетов взлететь не успели: что рассказали о мощном ударе по аэродрому в Липецке

Украина в ночь на 9 августа атаковала российский аэродром в Липецке. Там находилось несколько десятков истребителей россиян.

Информированные источники 24 Канала написали, что большинство самолетов, размещенных на военном аэродроме "Липецк-2", взлететь не успели.

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Что известно об атаке на аэродром

Этой ночью СБУ в сотрудничестве с ВСУ и Силами спецопераций нанесла взрывной удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2",

– рассказали источники.

Они также отметили, что на аэродроме были:

несколько десятков истребителей,

вертолеты,

склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб.

Именно поэтому после атаки украинских беспилотников был мощный взрыв, который привел к цепной детонации и масштабному пожару на значительной части аэродрома.

Российские власти факт детонации подтвердили и объявили эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.

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Кстати, в Генштабе ВСУ рассказали, что ночью на 9 августа Силы обороны Украины ударили по аэродрому Липецк и поразили склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэропорта.

Зафиксировано несколько источников возгорания, поднялся сильный пожар и наблюдалась многократная детонация,

– рассказали украинские военные.

Они уточнили, что на аэродроме в Липецке базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил России. Результаты поражения наши бойцы уточняли.