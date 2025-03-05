80 процентов тел, переданных из российских тюрем, имеют признаки пыток, – МВД

Большинство тел украинцев, репатриированных из российских мест содержания, имеют признаки пыток. Это не только применение физической силы, но и ненадлежащие условия содержания.

Об этом рассказали в МВД Украины во время презентации фильма "Возвращение. Герои на щите", информирует hromadske, пишет 24 Канал.

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Большинство тел, переданных из российских тюрем, имеют признаки пыток

Признаками пыток является не только применение физической силы, но и ненадлежащие условия содержания – недостаточное питание, неоказание медицинской помощи и тому подобное.

Работники правоохранительных органов рассказали, что часто дату гибели человека трудно установить из-за состояния тел, которые возвращают россияне.

Так, для того, что опознать погибших, применяют 2 подхода: по визуальным признакам – тату, пирсингами, одеждой и т.д., а также по ДНК-анализу. Однако даже те 4600 людей, которых узнали по внешности, проходят ДНК-анализ.

На сегодня более 3 тысяч тел остаются неидентифицированными. В месяц специалисты устанавливают 500-700 ДНК-профилей, но материалов на анализ может поступать больше. Сам анализ может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев. Из-за этого в лабораториях могут образовываться "очереди".

Указывается, что с репатриированными телами работают 400 экспертов. Однако еще несколько месяцев назад их было 300. Из-за того, что экспертов не хватает, в Украине продолжают подбирать людей с соответствующим образованием.

Сообщается, что в отдельных случаях привлекают специалистов из международной комиссии по вопросам пропавших без вести. Например, когда родственники пропавшего не согласны с результатами анализов. Однако международные эксперты обычно подтверждают результаты украинских специалистов.

Кроме этого, согласно данным МВД, значительно возросла нагрузка на следователей. Так, 70 тысяч уголовных производств по фактам исчезновения людей при особых обстоятельствах расследуют только 2 тысячи правоохранителей.