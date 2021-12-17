Большинство украинцев готовы сопротивляться российской интервенции: опрос

Каждый третий украинец намерен сопротивляться российской агрессии в случае реальной угрозы. В то же время, еще более 20% готовы участвовать в акциях гражданского сопротивления.

Об этом свидетельствуют новые данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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В целом результаты опроса свидетельствуют, что украинцы будут сопротивляться российским интервентам. На вопрос "прибегли бы вы к каким-либо действиям в случае осуществления вооруженной интервенции со стороны России" украинцы ответили следующим образом:

33,3% опрошенных готовы оказывать вооруженное сопротивление;

21,7% – будут сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления;

14,8% – выехали бы в более безопасный регион;

9,3% – выехали бы за границу;

18,6% – ничего бы не делали;

12,1% затруднились с ответом;

1,1% отказались ответить на вопрос.

В целом одним или другим способом сопротивляться готовы

В региональном измерении готовность сопротивляться варьирует от 60,5% на Западе до 37,2% на Востоке. Готовность оказывать вооруженное сопротивление – от 39,7% на Западе до 25,6% на Востоке.

К каким действиям готовы прибегнуть украинцы в случае российской вооруженной интервенции / Данные КМИС