Более 90% украинцев готовы жить с отключениями света 2-3 года ради победы, – Зеленская

Российские оккупанты пытаются уничтожить критическую инфраструктуру Украины. Следствием последних обстрелов оккупантов 23 ноября стал блекаут в Украине.

Первая леди Украины Елена Зеленская подчеркнула, что украинцы за последние несколько месяцев прошли сколько испытаний, что блекаут – это не самое страшное, что может с нами произойти. Она отметила, что даже в таких условиях наш народ постоянно показывает свою изобретательность.

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Зеленская: Украинцы готовы это терпеть

В частности, Зеленская упомянула о социальном исследовании. Вероятно, речь идет об опросе, проведенном Киевским международным институтом социологии (КМИС) 21 – 23 октября 2022 года.

Так, исследователи опросили украинцев, сколько они еще готовы терпеть в таких условиях, без света, без тепла.

И украинцы, в большинстве своем, более 90% опрошенных, ответили, что они готовы это терпеть два, три года, если они видят перспективу нашего членства в ЕС. Они хотят быть в этой европейской семье на равных. Мы знаем ради чего – ради победы, ради чувства достоинства, ради того, что нас ждет эта демократическая семья, и мы хотим быть в ней наравне с другими. Украинцы готовы это терпеть. Мы оптимистично смотрим на эти вещи,

– заявила Елена Зеленская в интервью.

Отметим, что в исследовании КМИС респондентам, оптимистично видящим будущее Украины через 10 лет, ставился дополнительный вопрос, готовы ли они испытывать материальные трудности в течение 3 – 5 лет для достижения в будущем положительного результата.

Среди них 96% готовы терпеть материальные трудности 3 – 5 лет, если в результате Украина станет процветающей страной и членом Европейского Союза.

Враг нанес очередную атаку 23 ноября: главное

В среду, 23 ноября, враг нанес массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Следствием обстрелов оккупантов стал блекаут.

Сообщили, что захватчики выпустили по Украине около 70 ракет. В частности, прилеты зафиксировали в Киеве, Львовской области, Винницкой области и Харькове.

Из-за российских ракетных ударов от украинской электросети отключились Ровненская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.

Также в результате российских атак без света осталась и Молдова. Президент Молдовы Мая Санду заявила, что Россия оставила ее страну в темноте, атаковав Украину.

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