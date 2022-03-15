Большинство украинцев поддерживают вступление государства в НАТО

Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла решение об изгнании России. Там также призвали предоставить Украине средства защиты воздушного пространства.

За такое решение проголосовали 216 человек, против не было ни одного голоса, в то же время воздержались при голосовании 3 человека.

Читайте также ПАСЕ хочет официально признать Приднестровье зоной российской оккупации, – СМИ

ПАСЕ единогласно приняла решение об изгнании России

Парламентская ассамблея Совета Европы, несмотря на попытки Москвы избежать наказания, приняла решение об изгнании России.

В согласованном документе орган рекомендует прекратить членство государства-агрессора в Совете Европы из-за несовместимости ее действий с принципами организации. Однако, учитывая, что Россия до конца 2022 года формально остается участником организации – ПАСЕ просит ускорить рассмотрение исков против нее в Европейском суде по правам человека.

Несмотря на выход России из организации, ПАСЕ хочет продолжить поддержку негосударственных институтов, противодействующих диктатуре Владимира Путина. Решение направляет Совет Европы "поддерживать и взаимодействовать с правозащитниками, демократическими силами, свободными СМИ и независимым гражданским обществом в России".

Ассамблея призвала помочь Украине защитить воздушное пространство

Сначала ПАСЕ не планировала поддерживать поправки, касающиеся создания бесполетной зоны, предоставления Украине военной помощи и тому подобное, объясняя, что Совет Европы не занимается вопросами безопасности. Однако после продолжительной дискуссии ассамблея также поддержала компромиссную формулу: ПАСЕ призвала все государства, оставшиеся в организации после изгнания России, "рассмотреть возможность увеличения их помощи Украине в ее усилиях по усилению защиты своей территории, включая ее воздушное пространство, чтобы уменьшить человеческие потери и трагические гуманитарные последствия захватнической войны со стороны России".

Стоит посмотреть – выступление Шмыгаля перед ПАСЕ: смотрите видео