Большинство украинцев против изъятия "военного" НДФЛ из местных бюджетов, – исследование

Только 16,9% украинцев считают правильной инициативу власти забрать "военный" НДФЛ у громад для предупреждения нецелевых расходов.

Такие данные были получены компанией "Active Group" в результате социологического исследования, проведенного в сентябре этого года.

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Отвечая на вопрос, как можно предотвратить расходы, которые не являются крайне необходимыми во время войны, только 16,9% респондентов выбрали ответ "Забрать деньги у городских властей путем перераспределения некоторых налогов".

Украинские блогеры подсчитали, что при такой поддержке за правительственный законопроект 10047, предусматривающий изъятие "военного" НДФЛ у громад, проголосуют только 76 народных депутатов из 403.

Как украинцы относятся к изъятию "военного" НДФЛ у громад

Большинство украинцев считают, что более эффективными методами являются повышение прозрачности распределения средств и общественный контроль:

65% респондентов выбрали ответ "Усилить общественный контроль за распределением средств".

61,5% – "Сделать распределение средств более прозрачным".

55,2% остановились на варианте "Чаще привлекать граждан к принятию решений по распределению средств".

40% выбрали усилить контроль со стороны правоохранителей за расходованием средств.

Реакция украинцев на вероятное изъятие "военного" НДФЛ у громад / Скриншот "Active group"

Риски действий Кабмина

Как отмечают в "Active Group", Кабмин в проекте государственного бюджета на 2024 год планирует забрать у громад налог с доходов военнослужащих.

Этот налог является важным источником наполнения местных бюджетов. Местные органы власти выступили категорически против этой инициативы. Ассоциация городов Украины подчеркнула, что средства на оборону, которые выделяют органы местного самоуправления военным подразделениям, являются дополнением к централизованному обеспечению, которое выполняется за счет государственного бюджета. Во избежание ненадлежащего использования средств АГУ предложила сформировать целевые защищенные статьи расходов местных бюджетов, сформированные из 70% "военного" НДФЛ, так называемый бюджет безопасности и обороны, и заморозить реверсные изъятия,

– сообщили в "Active group".

Ранее Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, направила обращения к Президенту Украины, Кабинету министров и Верховной Раде о сохранении в государственном бюджете на следующий год "военного" НДФЛ в местных бюджетах. Изъятие у громад этих средств разрушит систему обороны страны, подчеркивается в обращениях.