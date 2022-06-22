Большую часть Украины накроет грозами и дождями: прогноз погоды на 23 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погода в четверг, 23 июня, будет удивлять разнообразием. Пока Запад будет купаться в солнечных лучах, жителям южных, центральных и восточных областей следует быть готовыми к дождям и грозе.
Без существенных осадков на территории всех западных областей. В Винницкой области следует ожидать грозы.
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В большинстве областей Украины – непогода
Такая же ситуация на Юге, Центре и на территории всей Левобережной Украины. Жителям этих областей в четверг без зонтика или дождевика из дома лучше не выходить.
Теплее всего 23 июня будет на Закарпатье: синоптики обещают +24...+26 градусов. Самые низкие показатели будут в Кировоградской области, Черкасской и Крыму. Здесь будут прохладные +19…+21. В остальных областях – воздух прогреется в пределах +20...+24.
По всей Украине – достаточно сильные порывы ветра
Также по всей Украине достаточно сильные порывы ветра – 7 – 12 метров в секунду. Направление будет северное или северо-западное.Обратите внимание! В Киеве 23 июня тоже будет дождь. Температура воздуха будет достигать +20...+22.
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Прогноз погоды от Натальи Денисенко
Синоптик Наталья Денисенко сообщила, что Украина сейчас находится в плену циклона. Он принесет в большинство регионов комфортную температуру.
Этот циклон – дружественный к нам, потому что несет с собой дожди, которые украинцы просят для своих огородов и цветов, веет ветром, особенно на побережьях, чтобы смести нечисть подальше от нашего берега. Градусы также благоприятны, особенно для военных, которым жара излишня,
– объяснила Денисенко.
Прогноз погоды в городах Украины на 23 июня
Ужгород – +24...+26
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +21...+23
Ровно – +21...+23
Житомир – +21...+23
Винница – +22...+24
Одесса – +23...+25
Николаев – +21...+23
Херсон – +20...+22
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +21...+23
Сумы – +21...+23
Полтава – +21...+23
Днепр – +20...+22
Запорожье – +19...+21
Донецк – +21...+23
Луганск – +23...+25
Харьков – +22...+24
Киев – +20...+22