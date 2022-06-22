Большую часть Украины накроет грозами и дождями: прогноз погоды на 23 июня

Погода в четверг, 23 июня, будет удивлять разнообразием. Пока Запад будет купаться в солнечных лучах, жителям южных, центральных и восточных областей следует быть готовыми к дождям и грозе.

Без существенных осадков на территории всех западных областей. В Винницкой области следует ожидать грозы.

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В большинстве областей Украины – непогода

Такая же ситуация на Юге, Центре и на территории всей Левобережной Украины. Жителям этих областей в четверг без зонтика или дождевика из дома лучше не выходить.

Теплее всего 23 июня будет на Закарпатье: синоптики обещают +24...+26 градусов. Самые низкие показатели будут в Кировоградской области, Черкасской и Крыму. Здесь будут прохладные +19…+21. В остальных областях – воздух прогреется в пределах +20...+24.

По всей Украине – достаточно сильные порывы ветра

Также по всей Украине достаточно сильные порывы ветра – 7 – 12 метров в секунду. Направление будет северное или северо-западное.

В Киеве 23 июня тоже будет дождь. Температура воздуха будет достигать +20...+22.

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Прогноз погоды от Натальи Денисенко

Синоптик Наталья Денисенко сообщила, что Украина сейчас находится в плену циклона. Он принесет в большинство регионов комфортную температуру.

Этот циклон – дружественный к нам, потому что несет с собой дожди, которые украинцы просят для своих огородов и цветов, веет ветром, особенно на побережьях, чтобы смести нечисть подальше от нашего берега. Градусы также благоприятны, особенно для военных, которым жара излишня,

– объяснила Денисенко.

Прогноз погоды в городах Украины на 23 июня

Ужгород – +24...+26

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +21...+23

Винница – +22...+24

Одесса – +23...+25

Николаев – +21...+23

Херсон – +20...+22

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +21...+23

Сумы – +21...+23

Полтава – +21...+23

Днепр – +20...+22

Запорожье – +19...+21

Донецк – +21...+23

Луганск – +23...+25

Харьков – +22...+24

Киев – +20...+22

Прогноз погоды на 23 июня / Карта Укргидрометцентра