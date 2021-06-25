Большинство жителей юга и Востока не считают Украину независимой, – опрос

Выяснили, что 67% украинцев считают свое государство суверенным, а 26% – нет. Независимой страну называют 56% граждан. Зато аж 39,5% так не думают.

Суверенным государством Украину считают большинство жителей всех регионов. Например, 83% людей на Западе страны, до 50% – на Востоке.

Кстати Хуже, чем россияне: значительная часть украинцев негативно относятся к Сталину, еще трети безразлично

Некоторые жители Востока и Юга не считают Украину независимой

Так, большинство жителей Запада и Центра отмечают, что Украина – независимая. В частности, 80% и 58%.

Однако большинство жителей южных и восточных областей считают по-другому – 58% и 56%.

К слову, реализацию конституционных принципов лучше всего оценивает Запад, хуже всего – Восток и Юг. Отметили, что чем моложе респонденты, тем лучше они это оценивают.

Что известно об опросе