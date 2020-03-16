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      Большинство авиакомпаний обанкротятся до конца мая из-за коронавируса, – Bloomberg

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      Авиакомпании массово отменяют рейсы из-за вспышки коронавируса в мире. Эксперты прогнозируют, что большинству авиакомпаний грозит банкротство до конца мая 2020 года.

      Денежные резервы компаний быстро истощаются из-за отмены рейсов, пишет Bloomberg.

      Важно В Украине с 17 марта полностью ограничат авиасообщение

      Банкротства можно избежать, если власть и руководство области сделают согласованные шаги.

      В противном случае выход из кризиса будет похож на жестокое поле битвы, усеянное жертвами,
      – считают аналитики.

      Сейчас авиакомпании уже столкнулись с техническим банкротством. В частности, из-за отмены рейсов и резкого падения спроса на авиаперелеты.

      Глава Всемирного совета по путешествиям и туризму Глория Гевара оценила убытки, которые может понести туристическая отрасль из-за вспышки коронавируса. По словам Гевары, вспышка болезни может стоить туристской отрасли не менее 22 миллиардов долларов.

      Заметим, что коронавирус может вызвать новый мировой кризис. Некоторые страны уже начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в негативную сторону. В НБУ уверяют, что Украина готова к любому развитию событий.

      Коронавирус в мире: главное

      • По состоянию на 16 марта от коронавируса умерли 6 тысяч 518 человек. Общее количество зараженных – 169 тысяч 719 человек по всему миру. Есть и хорошие новости – выздоровели почти 78 тысяч человек.
      • После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Италии. В стране зафиксировали 1 тысячу 809 смертей.
      • В Китае уровень заболеваемости пошел на спад.
      • ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Ее эпицентром теперь является Европа.
      • В США начинаются клинические испытания вакцины против коронавирус SARS-Cov-2. Первый участник испытаний 16 марта получит экспериментальную дозу.
      • В Украине из-за коронавируса также ввели карантин минимум до 3 апреля.

      коронавірус як не заразитися поради
      Как уберечься от коронавируса / инфорграфика 24 канала

      Все о коронавирусе: 12 полезных статей
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости политики Мировой кризис 2020 Деньги авиация
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