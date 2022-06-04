Большое контрнаступление в лучшем случае возможно в сентябре, – советник главы МВД

Вооруженные Силы Украины продолжают проводить контрнаступательные действия по определенным направлениям. Однако полномасштабное контрнаступление следует ожидать чуть позже.

Об этом 24 канала эксклюзивно заявил Виктор Андрусив – советник главы Министерства внутренних дел. По его словам, большое контрнаступление будет возможно, по лучшим прогнозам, примерно в сентябре 2022 года.

Вскоре Украина получит необходимое оружие и перейдет в интенсивное контрнаступление, – Подоляк

Почему большое контрнаступление будет в сентябре

Советник главы МВД отметил, что сейчас желаемого большого контрнаступления не будет, а будут происходить только контрудары по врагу, которые и так продолжаются постоянно.

Например, украинские защитники и защитницы очень сильно прорвали Николаевскую область, где до сих пор продолжаются бои, но фактически украинцы наносят контрудар, отбрасывают оккупантов и дальше не продвигаются.

В лучшем случае контрнаступление будет возможно из того, что я вижу, где-то по состоянию на сентябрь. В лучшем случае. Все остальное – это будут контрудары,

– заявил Андрусов.

Он объяснил, что на самом деле масштабное контрнаступление ожидалось в середине июня, но произошли изменения. Мол, западные партнеры, которые помогают Украине с вооружением, решили доказать принцип, что "обещанного 3 года ждут".

"Они снабжают нас оружием, но очень медленно. У нас есть запас советского вооружения и мы очень интенсивно воюем им. Если у нас есть эти запасы и нам еще к ним добавляют западное вооружение, то наша мощность очень сильно вырастает", - отметил советник министра. внутренних дел, добавляя, что только в таком случае появляется возможность совершить мощное контрнаступление.

В оперативном командовании "Юг" постоянно уверяют в том , что защитники проводят контрнаступательные действия там, где это необходимо и прилагают все усилия, чтобы помешать противнику продвинуться.

Андрусов отметил, что Запад очень медленно предоставляет оружие для отпора России, а имеющийся боевой запас заканчивается. Дело в том, когда прибудет все иностранное оружие, то оно во многом заменит огневую мощь, которая уже была у Украины.

Виктор Андрусов Советник министра внутренних дел Украины Она (новое доставленное оружие – 24 канал) не удвоит нам мощность и не сделает значительно сильнее, потому что за то время, пока оружие приедет, мы потеряем ту мощность, которую имеем сейчас. Соответственно, мы не получаем огневого преимущества или даже выравнивания ситуации.

Вместо контрнаступления будут мощные контрудары, – Андрусов

Именно поэтому ситуация с поставкой вооружения и подрывает большое контрнаступление в ближайшее время и переносит его на гораздо более долгое время, уверен Андрусов. Украине крайне необходимо большое количество западного вооружения и переход на их образцы, кроме танков, потому что их запас будет достаточным.

"Можно говорить о мощном контрнаступлении, когда уже будет сотни гаубиц и всего остального. Если бы мы все-таки до конца мая получили хотя бы то, что нам обещали, то только тогда может говориться о контрнаступлении. Это все бронетранспортеры, артиллерия, самоходные гаубицы, мобильные системы ПВО и даже самолеты", – перечислил он.

Прямая трансляция с Виктором Андрусивым: смотрите полное видео 24 канала

По мнению советника главы МВД, остается наносить российским захватчикам мощные контрудары, которых будет очень много . Однако украинские воины наносят удар и постепенно отходят назад, потому что нечем удерживать отбитые города. Ведь в ответ на контрудары россияне проводят "ковровые бомбардировки".

Мы просто нанесли удар, разбили их и отступили. Были нанесены контрудар в Северодонецке. Они там реально офигили. Будет или даже сейчас происходит очень серьезный контрудар по Изюму, Летняя кампания (войны – 24 канал) где-то будет такой,

– рассказал Андрусов.

Какая сейчас ситуация с поставлением оружия: коротко

Еще 1 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что Украина получит современную систему противовоздушной обороны. Речь идет о зенитном ракетном комплексе IRIS-T.

Как рассказал нардеп и представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, в Украину уже направляются реактивные системы залпового огня HIMARS и MLRS.

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала , что Соединенные Штаты активно сотрудничают с международными партнерами, чтобы логистика передачи военной помощи была скорейшей.

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