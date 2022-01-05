В большое нападение не верю, – Мартыненко предположил, чего на самом деле добивается Путин
Источник:24 канал
Нового нападения России на Украину может и не быть. Москва упустила возможность для полномасштабного вторжения еще в 2014 году.
Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал гендиректор информагентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. Он предположил, что целью Владимира Путина может быть прекращение поставок в Украину вооружения от партнеров.
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"Он (Путин – 24 канал) реально добивается, чтобы прекратились поставки оружия в Украину. Причем любого оружия. Им это не нравится", – сказал Александр Мартыненко.
Опция вторжения никогда вообще не исчезала с кремлевского стола. Но, по мнению Мартыненко, в России уже поняли, что потеряли время для вторжения в 2014 году.
На самом деле, это большая операция, которая не очень популярна даже в России – не хочет народ войны.
Россия продолжит давить
Журналист объяснил, что войну нужно подготовить, она не может вспыхнуть просто так. Людей в России должны подготовить, потому что Путин пытается быть логичным в глазах своих граждан.
В 2014–2015 годах российская пропаганда создавала против Украины картину типа "нацисты едят русскоязычных детей, поэтому мы идем их спасать". Сейчас такой картины нет, сказал Мартыненко.
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"Я не очень верю в большое нападение. Я верю в продолжение давления и ограничение энергетики", – отметил гендиректор информагентства Интерфакс-Украина.
Вероятное нападение России на Украину: коротко
- Осенью 2021 года в западных СМИ появилась информация об угрозе полномасштабного наступления России на Украину уже этой зимой. Соответствующие уведомления подтвердили и в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
- НАТО и Евросоюз пригрозили России последствиями агрессии. Однако в НАТО заявили, что в случае полномасштабной агрессии Кремля, принцип коллективной обороны Альянса на Украину не распространится.
- По информации секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, в 200 километрах от украинской границы находятся 122 тысячи военных России.
- В то же время в Германии, в политсиле Ангелы Меркель ХДС, выступили за поставку оружия для Украины. Это должно стать ответом президенту России Владимиру Путину.