В большое нападение не верю, – Мартыненко предположил, чего на самом деле добивается Путин

Нового нападения России на Украину может и не быть. Москва упустила возможность для полномасштабного вторжения еще в 2014 году.

Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал гендиректор информагентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. Он предположил, что целью Владимира Путина может быть прекращение поставок в Украину вооружения от партнеров.

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"Он (Путин – 24 канал) реально добивается, чтобы прекратились поставки оружия в Украину. Причем любого оружия. Им это не нравится", – сказал Александр Мартыненко.

Опция вторжения никогда вообще не исчезала с кремлевского стола. Но, по мнению Мартыненко, в России уже поняли, что потеряли время для вторжения в 2014 году.

На самом деле, это большая операция, которая не очень популярна даже в России – не хочет народ войны. Александр Мартиненко Гендиректор информагентства Интерфакс-Украина

Россия продолжит давить

Журналист объяснил, что войну нужно подготовить, она не может вспыхнуть просто так. Людей в России должны подготовить, потому что Путин пытается быть логичным в глазах своих граждан.

В 2014–2015 годах российская пропаганда создавала против Украины картину типа "нацисты едят русскоязычных детей, поэтому мы идем их спасать". Сейчас такой картины нет, сказал Мартыненко.

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"Я не очень верю в большое нападение. Я верю в продолжение давления и ограничение энергетики", – отметил гендиректор информагентства Интерфакс-Украина.

Вероятное нападение России на Украину: коротко