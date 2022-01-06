Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів гендиректор інформагентства Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко. Він припустив, що метою Володимира Путіна може бути припинення постачання в Україну озброєння від партнерів.

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"Він (Путін – 24 канал) реально домагається, щоб припинилось постачання зброї в Україну. Причому будь-якої зброї. Їм це не подобається", – сказав Олександр Мартиненко.

Опція вторгнення ніколи взагалі не зникала з кремлівського столу. Але, на думку Мартиненка, у Росії вже зрозуміли, що втратили час для вторгнення у 2014 році.

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Росія продовжить тиснути

Журналіст пояснив, що війну треба підготувати й вона не може спалахнути просто так. Людей в Росії мають підготувати, тому що Путін намагається бути логічним в очах своїх громадян.

У 2014 – 2015 роках російська пропаганда створювала проти України картину на кшталт "нацисти їдять російськомовних дітей, тому ми йдемо їх рятувати". Зараз такої картини нема, сказав Мартиненко.

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"Я не дуже вірю у великий напад. Я вірю у продовження тиску й обмеження енергетики", – зазначив гендиректор інформагентства Інтерфакс-Україна.

Ймовірний напад Росії на Україну: коротко