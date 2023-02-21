Большое наступление России угасло, когда будет контрнаступать Киев: Данилов рассказал детали

Большое наступление России уже началось, однако оккупанты совсем не имеют весомых успехов. Украинские защитники продолжают наносить им катастрофические потери.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает 24 Канал.

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Данилов рассказал о ситуации на фронте

Секретарь СНБО заявил, что Россия не имеет значительных успехов во время наступления.

Словосочетание "большое наступление", как они хотели, уже угасло. Большое наступление, как они планировали, оно уже по их замыслу длится восьмой или десятый день. Никаких успехов нет. Пять направлений сегодня, где они пытаются атаковать. Но наши бойцы мужественно защищают нашу страну,

– заметил Данилов.

По его словам, Украина пойдет в контрнаступление только после того, как соответствующее решение будет принято на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. Поскольку каждое решение о дальнейших действиях украинской армии принимается исключительно там.

"Наступление будет происходить тогда, когда на Ставке президент примет соответствующее решение по докладам наших военных и разведки. Решение, когда делать наступление на том или ином направлении, будет принимать Ставка Верховного Главнокомандующего нашей страны", – подытожил Данилов.

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Что известно о новом наступлении России

Ранее украинская разведка предупреждала о том, что Россия планирует новое наступление. В ГУР говорят, что оккупанты могут сделать большую ставку на воздушно-десантные войска. В частности, 14 февраля зафиксировали, что захватчики накапливают самолеты у границы с Украиной.

В то же время специалисты американского Института изучения войны говорят, что Путин вряд ли вскоре объявит о мерах по дальнейшей эскалации войны в Украине. На это есть ряд причин, среди которых:

безумные потери врага;

отсутствие побед.

Украина готова к любому развитию событий. Благодаря современному оружию от партнеров Силы обороны вернут все утраченные территории.