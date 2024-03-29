Украина к этому не готова: нет достаточно снарядов и мобилизационного ресурса. Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, заметив, если первая проблема летом исчезнет, то первая – самостоятельно не решится.
Не пропустите Мобилизация в Украине в апреле: кто имеет право вручать повестки
Почему мобилизация необходима уже сейчас
Как отметил ветеран российско-украинской войны, в сеть слили приказ министра обороны России Сергея Шойгу о новом наборе 300 тысяч мужчин – это максимальная пропускная способность российской мобилизационной машины за одну волну.
Новобранцы могут доехать на фронт в июле – августе. Украина к этому не готова. И дело не только в недостатке снарядов, но и в дефиците людей. На поле боя катастрофически не хватает военных, а в тылу старательно происходит саботаж мобилизации.
Несколько месяцев назад Украина имела две соразмерные проблемы – снарядный голод и нехватка людей. Сейчас благодаря инициативе президента Чехии Петра Павла, который нашел более 1 миллиона боеприпасов для Сил обороны за рубежом, украинские военные не будут испытывать дефицит снарядов летом.
В то же время проблема отсутствия людей на фронте не то чтобы самостоятельно не снимется и ее не решат наши союзники, она наоборот с каждым днем становится острее. Пополнения почти нет, а потери есть. Даже там, где нет потерь, есть "износ" людей – переутомление и истощение,
– отметил Евгений Дикий.
Украинских защитников с каждым днем становится меньше. Если сейчас не изменится ситуация с мобилизацией, Силы обороны встретят российское наступление неготовыми, и тогда с большой вероятностью атака закончится успехом России.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Комитет по вопросам обороны Верховной Рады завершил рассмотрение более 4269 поправок к законопроекту о мобилизации. Уже через две недели документ могут вынести на голосование во втором чтении. Некоторые вопросы пришлось пропустить, в частности: отсрочка от мобилизации в целом, а также для лиц, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью, и еще стимулирование к призыву на военную службу и ограничения за неявку в ТЦК.
- Недавно профильный комитет отклонил правки о возможности бронирования граждан учитывая высокую зарплату и уплаченные налоги. Поскольку такие предложения нарушают принцип равенства граждан. В то же время в Офисе Президента считают, что нужно ввести экономическое бронирование, учитывая реальную заработную плату.
- Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявляет, что уже нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек. По его словам, сейчас пересматривается численность определенных воинских частей, которые не участвуют в боевых действиях, на основании аудита их деятельности.