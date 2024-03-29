Украина к этому не готова: нет достаточно снарядов и мобилизационного ресурса. Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, заметив, если первая проблема летом исчезнет, то первая – самостоятельно не решится.

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Почему мобилизация необходима уже сейчас

Как отметил ветеран российско-украинской войны, в сеть слили приказ министра обороны России Сергея Шойгу о новом наборе 300 тысяч мужчин – это максимальная пропускная способность российской мобилизационной машины за одну волну.

Новобранцы могут доехать на фронт в июле – августе. Украина к этому не готова. И дело не только в недостатке снарядов, но и в дефиците людей. На поле боя катастрофически не хватает военных, а в тылу старательно происходит саботаж мобилизации.

Несколько месяцев назад Украина имела две соразмерные проблемы – снарядный голод и нехватка людей. Сейчас благодаря инициативе президента Чехии Петра Павла, который нашел более 1 миллиона боеприпасов для Сил обороны за рубежом, украинские военные не будут испытывать дефицит снарядов летом.

В то же время проблема отсутствия людей на фронте не то чтобы самостоятельно не снимется и ее не решат наши союзники, она наоборот с каждым днем становится острее. Пополнения почти нет, а потери есть. Даже там, где нет потерь, есть "износ" людей – переутомление и истощение,

– отметил Евгений Дикий.

Украинских защитников с каждым днем становится меньше. Если сейчас не изменится ситуация с мобилизацией, Силы обороны встретят российское наступление неготовыми, и тогда с большой вероятностью атака закончится успехом России.

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