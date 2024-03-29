Україна до цього не готова: немає достатньо снарядів та мобілізаційного ресурсу. Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий, зауваживши, якщо перша проблема влітку зникне, то перша – самостійно не розв'яжеться.
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Чому мобілізація необхідна уже зараз
Як зазначив ветеран російсько-української війни, у мережу злили наказ міністра оборони Росії Сергєя Шойгу про новий набір 300 тисяч чоловіків – це максимальна пропускна здатність російської мобілізаційної машини за одну хвилю.
Новобранці можуть доїхати на фронт у липні – серпні. Україна до цього не готова. І річ не лише в нестачі снарядів, а й в дефіциті людей. На полі бою катастрофічно не вистачає військових, а в тилу старанно відбувається саботаж мобілізації.
Кілька місяців тому Україна мала дві співмірні проблеми – снарядний голод та брак людей. Зараз завдяки ініціативі президента Чехії Петра Павла, який знайшов більш як 1 мільйон боєприпасів для Сил оборони за кордоном, українські військові не відчуватимуть дефіцит снарядів влітку.
Водночас проблема відсутності людей на фронті не те щоб самостійно не зніметься та її не розв'яжуть наші союзники, вона навпаки з кожним днем стає гострішою. Поповнення майже нема, а втрати є. Навіть там, де не втрати, є "зношування" людей – перевтома та виснаження,
– наголосив Євген Дикий.
Українських захисників з кожним днем стає менше. Якщо зараз не зміниться ситуація з мобілізацією, Сили оборони зустрінуть російський наступ неготовими, і тоді з великою імовірністю атака закінчиться успіхом Росії.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Комітет з питань оборони Верховної Ради завершив розгляд понад 4269 правок до законопроєкту про мобілізацію. Уже через два тижні документ можуть винести на голосування у другому читанні. Деякі питання довелось пропустити, зокрема: відстрочка від мобілізації загалом, а також для осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, і ще стимулювання до призову на військову службу та обмеження за неявку до ТЦК.
- Нещодавно профільний комітет відхилив правки щодо можливості бронювання громадян з огляду на високу зарплатню та сплачені податки. Оскільки такі пропозиції порушують принцип рівності громадян. Водночас в Офісі Президента вважають, що потрібно упровадити економічне бронювання з огляду на реальну заробітну плату.
- Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявляє, що вже немає потреби у мобілізації 500 тисяч людей. За його словами, наразі переглядається чисельність певних військових частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності.