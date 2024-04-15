"Большое" наступление россиян в мае – июне будет зависеть от одного города
Источник:Иван Киричевский
Главнокомандующий ВСУ Сирский заявил, что российские захватчики планируют взять Часов Яр до 9 мая, чтобы их пропаганда могла показать хоть какую-то "победу". Что это значит и какая сейчас ситуация на фронте в целом – читайте дальше.
Именно это намерение врага, вероятно, будет задавать рамку для всех событий на поле боя в ближайший месяц.
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В таком случае, если по состоянию на 9 мая оборона Часового Яра будет продолжаться, значит будет сорван не просто замысел российских нападающих взять этот город, будет сорван целый план российских нападающих о создании предпосылок к очередному "большому наступлению", запланированного на май – июнь.
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Далее поговорим о других важных событиях на фронте. Я не могу пропустить событие, которое состоялось 13 апреля, и о котором официально стало известно уже 14 апреля – Силы обороны Украины выполнили ракетный удар по пункту управления российской группы войск "Центр", размещенном во временно оккупированном Луганске. Уже есть спутниковые снимки, которые подтверждают сам факт поражения такого объекта.
Еще надо отметить, что в наших войсках для отстрела вражеских FPV-дронов получают все большее распространение обычные ружья, как автоматические, так и дробовики. Такой вид оружия не менее эффективен, чем "антидроновое ружье", но и более массовый и простой в использовании.
Заметьте Нет, время не на стороне России
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Из того, что сейчас известно по направлениям по фронту:
- начнём с Бахмутского – в течение выходных были сообщения, что россияне оккупировали село Богдановка на подступах к Часовому Яру. Минобороны заявляло, что бои за населенный пункт на самом деле еще продолжаются. Сейчас четких обновлений нет. Кроме того, фиксировалась попытка оккупантов прорваться обходным маршрутом на одну из окраин самого Часового Яра. Эту попытку армии России успешно отбили наши защитники;
- Авдеевское направление – здесь сейчас линия фронта держится стабильно;
- Купянское и Лиманское направления – эффект для российских нападающих от действий Сил обороны Украины до сих пор настолько мощный, что враг уже который день подряд вообще не атакует на суше;
- Новопавловское направление – в районе Красногоровки наши войска вводят проактивные меры для уничтожения врага;
- Юг в общем – оборона ВСУ в районах у Крынок, Роботино и Старомайорского держится устойчиво.