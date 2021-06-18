Большого желания нет, – менеджер DEJURE предположил, ликвидируют ли ОАСК

Законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева внесли в Верховную Раду как неотложный. Однако это произошло 2 месяца назад, а ситуация вокруг суда до сих пор не изменилась.

Об этом рассказал адвокационный менеджер Фонда DEJURE Степан Берко. По его словам, ОАСК может быть выгоден для некоторых лиц.

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"Это имеет вид того, что большого желания это делать (ликвидировать ОАСК – 24 канал) ни у кого нет", – сказал адвокационный менеджер.

Он добавил, что по соответствующему законопроекту есть яростное сопротивление даже в парламентском комитете, уже не принимая во внимание пленарный зал. Берко добавил, что проект закона даже не выносят на рассмотрение первого чтения на заседании комитета, потому что не хватает голосов.

Почему не хватает голосов по закону об ОАСК

По словам менеджера DEJURE, Окружной админсуд Киева может быть полезным для власти.

Велик соблазн ликвидировать тот суд, который может быть полезен в какой-то критический момент в частности,

– считает он.

ОАСК может принимать практически любые решения насчет органов национального уровня и этот суд всегда сотрудничает с властью, потому что он выгоден каждому, сказал Степан Берко. Именно из-за этого, по его словам, ОАСК не ликвидировали еще в 2017 году, когда ликвидировали практически все административные суды.

Берко о ликвидации ОАСК: смотрите видео

Законопроект о ликвидации ОАСК: кратко