Большой концерт в поддержку Украины в Люблине: организатор рассказал о целях мероприятия

У сегодняшнего концерта в Люблине светлая и благородная цель – собрать средства для фонда UNITED 24. Следовательно, средства будут направлены на восстановление Украины.

Об этом 24 каналу рассказал организатор благотворительного концерта в Люблине Петр Буковецкий. Он также отметил, что люди уже две недели собирают деньги – говорится не только об украинцах за границей, или о поляках, пожертвованиях поступают со всего мира.

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Площадь является самой ближайшей к Украине, поэтому мы хотим донести сигнал миру о свободе воли и о братстве. Ведь именно в этом заключается наша поддержка, думаю, что ситуация в мире слишком опасна,

– говорит организатор.

По его словам, артисты решили воплотить эту идею с концертом, чтобы немного напомнить людям, что покой нам не дан по умолчанию – за него нужно бороться.

Организатор мероприятия также отметил, что сбор средств будет продолжаться и во время концертного марафона, и сбор продлится еще 2 недели спустя.

Что известно о Free World Radio

Благотворительное мероприятие будет транслироваться во многих странах мира. Выступать на нем будут украинские и иностранные исполнители:

Kalush Orchestra;

Olivia Addams;

Tymek;

T. Love;

Myslovitz;

Krzysztof Cugowski with Team of Masters;

Miuosh и другие.

Также участие в масштабном действе примут актеры, спортсмены и журналисты. Они все объединятся ради общих целей – помощи Украине, которая борется с российской агрессией.

Подробнее о благотворительном музыкальном марафоне: смотрите видео

Приобрести билеты на Free World Radio можно – здесь . Их стоимость стартует от 49 злотых. Организаторы подчеркнули, что эти деньги – это "кирпичики" для восстановления Украины. Так что каждый, кто купит билет, сможет приобщиться к важному делу.

Концерт начнется в 17:00 на Замковой площади, а продлится он 6 часов. Прямую трансляцию можно будет просмотреть на