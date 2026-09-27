Радостную новость для семей защитников объявил глава Офиса президента. Как сообщает издание "Новости.LIVE", соответствующее заявление он сделал в комментарии журналистам.

Когда ждать возвращения героев?

Во время общения с прессой руководитель ведомства отметил, что процесс развивается очень динамично. Чиновник намекнул, что долгожданное событие произойдет совсем скоро.

Должно произойти вообще очень скоро. Я думаю, на этой неделе,

– уточнил Буданов.

Журналисты решили уточнить, действительно ли речь идет именно о следующей неделе. На это глава разведки ответил кратко, но оптимистично.

"Надеемся на это", – сказал Буданов.

Напомним, что 24 августа Украина в рамках специального этапа обмена пленными вернула из российского плена еще 10 своих военнослужащих. Среди освобожденных были представители Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, которые выполняли боевые задачи на Донецком направлении.

В то же время Россия не демонстрирует такой же готовности возвращать украинской стороне своих военных, оказавшихся в плену. Сами российские военнопленные признаются, что удивлены продолжительностью своего пребывания в Украине.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал россиянин Сергей. По его словам, немало российских военнослужащих остаются в Украине в течение многих месяцев, а некоторые – даже годами.