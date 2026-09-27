Радісну звістку для родин захисників анонсував очільник Офісу президента. Як повідомляє видання "Новини.LIVE", відповідну заяву він зробив у коментарі журналістам.

Коли чекати на повернення героїв?

Під час спілкування з пресою керівник відомства зазначив, що процес рухається дуже динамічно. Посадовець натякнув, що довгоочікувана подія станеться зовсім скоро.

Має бути взагалі дуже швидко. Я думаю, на тижні,

– уточнив Буданов.

Журналісти вирішили уточнити, чи дійсно йдеться саме про наступний тиждень. На це очільник розвідки відповів коротко, але оптимістично.

"Сподіваємося на це", – сказав Буданов.

Нагадаємо, що 24 серпня Україна в рамках спеціального етапу обміну полоненими повернула з російського полону ще 10 своїх військовослужбовців. Серед звільнених були представники Збройних сил України та Національної гвардії, які виконували бойові завдання на Донецькому напрямку.

Водночас Росія не демонструє такої ж готовності повертати українській стороні власних військових, які опинилися в полоні. Самі російські військовополонені зізнаються, що здивовані тривалістю свого перебування в Україні.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів росіянин Сергій. За його словами, чимало російських військовослужбовців залишаються в Україні протягом багатьох місяців, а деякі – навіть роками.