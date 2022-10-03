Большую роль играют другие страны: что может повлечь переворот или распад России

Общеизвестно, что собственные граждане для России не имеют никакой ценности – это просто ресурс. Очередным доказательством этого стала так называемая частичная мобилизация, цель которой собрать новую порцию "пушечного мяса" для войны против Украины.

Такой подход является традиционным для этого имперского государства. Несмотря на это, мобилизация вряд ли повлечет массовые протесты против путинского режима. Об этом 24 каналу сказал политический эксперт Сергей Стуканов.

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По состоянию на данный момент я не являюсь оптимистом, что это (частичная мобилизация – 24 канал) повлечет за собой в России какие-то массовые выступления, серьезные демонстрации против режима Путина,

– отметил он.

Предпосылок для протестов нет

Безусловно, недовольство есть, особенно в регионах, где больше всего жертв. Это в основном Северный Кавказ, Дагестан и другие. Однако сегодня большинство россиян поддерживают войну.

"Несмотря на то, что сотни тысяч мужчин пытаются бежать за границу, мы видим, что на самом деле они поддерживают политику Путина. Но предпочли бы, чтобы она реализовывалась не их руками. Когда дело дошло до них – они не готовы воевать, но в целом они поддерживают эту политику, чтобы ее реализовывала профессиональная российская армия", – пояснил политический эксперт.

Кроме того, для протестов должна быть основа – политическая структура, политическое лидерство, которое может сплотить людей вокруг определенной политической программы.

В России политическое оппозиционное поле полностью зачищено было в предыдущие годы, совершенно нет оппозиционно свободной печати. Даже те СМИ, которые имеют признаки свободы, должны перед каждым своим сообщением писать, что они являются иностранными агентами,

– отмечает Стуканов.

Следовательно, в России нет системных предпосылок для того, чтобы протест мог осуществиться. Нет ни лидерства, ни политических оппозиционных партий, ни оппозиционной программы. Даже тот же Навальный, лидерские способности которого сомнительны, подчеркивает Стуканов, сидящий в тюрьме.

Единственной сознательной политической оппозиционной программой для России должна быть деконструкция империи, потому что в этих пределах империя может существовать только в авторитарном и тоталитарном виде. Если бы россияне стремились к демократическому государству, они выступали бы за демонтаж империи,

– убежден политический эксперт.

Конечно, такой политической программы нет, как и протестов против режима Путина. Следовательно, и предпосылок для того, чтобы изнутри провести реконструкцию и реформирование власти в России не наблюдается.

Поражение россиян в войне против Украины может все изменить

По словам Стуканова, единственная надежда на проигрыш Кремля в российско-украинской войне. "Украина может быть тем фактором, который осуществит "землетрясение" и повлечет за собой внутреннюю трансформацию в России", – уверяет Стуканов. Следует упомянуть, что это уже происходило после поражения России в Первой мировой войне и против Японии.

Скорее всего, поражение России в войне против Украины неизбежно. И именно она будет тем толчком. Но в таком случае, в конце концов, уже не россияне будут субъектами этого действия. После поражения и трансформации России большую роль будут играть другие страны, предлагающие и диктующие дальнейший порядок развития,

– подчеркнул он.

Если произойдет распад России в определенной среднесрочной исторической перспективе, отмечает Стуканов, гарантами безопасности на построссийском пространстве уже будут выступать западные государства. Возможно, это будут Китай, Индия и другие игроки.

"Здесь можно надеяться только на внешний фактор. Прежде всего, на ВСУ, которые наносят поражение россиянам", – подытожил он.

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