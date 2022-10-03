Такий підхід є традиційним для цієї імперської держави. Попри це, мобілізація навряд чи спричинить масові протести проти путінського режиму. Про це 24 каналу сказав політичний експерт Сергій Стуканов.

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Станом на зараз я не є оптимістом, що це (часткова мобілізація – 24 канал) спричинить у Росії якісь масові виступи, серйозні демонстрації проти режиму Путіна,

– зазначив він.

Передумов для протестів немає

Безумовно, невдоволення є, особливо у регіонах де найбільше жертв. Це переважно Північний Кавказ, Дагестан та інші. Однак сьогодні більшість росіян підтримує війну.

"Попри те, що сотні тисяч чоловіків намагаються втекти за кордон, ми бачимо, що насправді вони підтримують політику Путіна. Але воліли б щоб вона реалізовувалася не їхніми руками. Коли справа дійшла до них – вони не готові воювати, але в цілому вони підтримують цю політику, аби її реалізовувала професійна російська армія", – пояснив політичний експерт.

Окрім цього, для протестів має бути основа – політична структура, політичне лідерство, яке може згуртувати людей довкола певної політичної програми.

В Росії політичне опозиційне поле цілковито зачищене було у попередні роки, абсолютно немає опозиційно вільної преси. Навіть ті ЗМІ, які мають ознаки свободи, вони мають перед кожним своїм повідомленням писати, що вони є іноземними агентами,

– зауважує Стуканов.

Відтак в Росії немає системних передумов задля того, щоб протест міг здійснитися. Немає ані лідерства, ані політичних опозиційних партій, ані опозиційної програми. Навіть той самий Навальний, лідерські здібності якого є сумнівними, підкреслює Стуканов, сидить у в'язниці.

Єдиною притомною політичною опозиційною програмою для Росії мала б бути деконструкція імперії, тому що в цих межах імперія може існувати лише в авторитарному й тоталітарному вигляді. Якби росіяни прагнули демократичної держави, вони виступали б за демонтаж імперії,

– переконаний політичний експерт.

Звісно, такої політичної програми немає, як немає і протестів проти режиму Путіна. Відтак і передумов для того, щоб зсередини здійснити реконструкцію й реформування влади у Росії не спостерігається.

Поразка росіян у війні проти України може усе змінити

За словами Стуканова, єдина надія на програш Кремля у російсько-українській війні. "Україна може бути тим чинником, який здійснить "землетрус" та спричинить внутрішню трансформацію в Росії", – запевняє Стуканов. Варто згадати, що це вже відбувалося після поразки Росії у Першій світовій війні та у війні проти Японії.

Найімовірніше, що поразка Росії у війні проти України є неминучою. І саме вона буде саме тим поштовхом. Але в такому разі зрештою вже не росіяни будуть суб'єктами цієї дії. Після поразки й трансформації Росії велику роль відіграватимуть інші країни, які пропонуватимуть і диктуватимуть подальший порядок розвитку,

– наголосив він.

Якщо відбудеться розпад Росії у певній історичній середньостроковій перспективі, зауважує Стуканов, гарантами безпеки на постросійському просторі вже виступатимуть західні держави. Можливо, це будуть Китай, Індія та інші гравці.

"Тут можна сподіватися лише на зовнішній чинник. Передовсім, на ЗСУ, які завдають поразки росіянам", – підсумував він.

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