Болсонару не пустили на футбольный матч без COVID-прививки
Источник:Metropoles
В Бразилии на матч регулярного чемпионата между Сантосом и Гремиу не пропустили президента страны Жаира Болсонару. Поскольку на стадион имели возможность попасть только вакцинированные болельщики.
Для "рыб" это был первый поединок за время пандемии COVID-19, на котором разрешили быть зрителям. Однако клуб настаивал на том, чтобы разрешить вход лишь привитым или тем, у кого был отрицательный результат ПЦР-теста.
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Я хотел посмотреть игру Сантоса, но мне сказали, что нужно сделать укол от вируса. Для чего? У меня больше антител, чем у тех, кто вакцинировался,
– сказал Жаир Болсонару.
Кроме этого, президент Бразилии призвал других также игнорировать прививки.
Что известно о Болсонару
- Жаир Болсонару – известный covid-скептик, с самого начала он выражал несерьезное отношение к инфекции и критиковал любые ограничительные меры по борьбе с болезнью.
- В сентябре 2020 года бразильский президент заявил, что оставаться дома во время пандемии – это проявление слабости.
- Кроме этого, глава Бразилии участвовал в акциях протеста, где призвали положить конец коронавирусным ограничениям в государстве.