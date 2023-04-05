Показали "Бук", с которого едва не упали ракеты: оккупанты опозорились видео со сбитием GLSDB

Российская армия продолжает позориться бутафорными пропагандистскими роликами. Так называемое министерство обороны этой страны заявило, что их ЗРК "Бук" якобы сбил крылатую бомбу GLSDB.

Именно комплекс "Бук" на постоянной основе "держит российское небо". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об уничтожении бомбы GLSBD

В конце марта министерство обороны России опубликовало видео, в котором советский зенитно-ракетный комплекс "Бук" якобы сбивает крылатую бомбу GLSBD. Чтобы все это выглядело правдиво, кремлевские военкоры рассказали, что оператор якобы увидел старт GLSDB, а также сообщили о "параметрах полета" боеприпаса.

По словам пропагандистов, крылатая бомба маневрировала в воздухе, однако российская ПРО все равно смогла ее уничтожить. Однако бросается в глаза техническое состояние российской огневой установки. На видео дважды четко видно, как она характерно "дрожит". Поэтому неизвестно мог ли этот комплекс действительно что-то сбить.

Видео с якобы работой ЗРК "Бук" / Defense Express

Как отреагировала на это украинская сторона

Еще в начале февраля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи, в который вошли ракеты GLSDB. Однако Центр противодействия дезинформации подчеркнул, что эти ракеты еще не стоят на вооружении даже в США, поэтому в Украине их не может быть априори.

Американская администрация заказывает это вооружение для Украины у производителя – Boeing и Saab, а не передает из имеющихся запасов Вооруженных сил США,

– отметили в ведомстве.

К тому же, по мнению западных аналитиков, для изготовления таких ракет нужно не менее 9 месяцев, поэтому россияне в очередной раз опозорились перед всем миром.

"Отсутствие этих ракет у Украины не мешает пропагандистам их "перехватывать" и хвастаться вымышленными победами", - отметили в Центре противодействия дезинформации.

Что известно о крылатых бомбах GLSDB

GLSDB – малогабаритные высокоточные крылатые бомбы, созданные американскими компаниями Boeing и SAAB в 2019 году. Боеприпас может поражать цели на расстоянии до 150 километров и может запускаться с существующих в Украине ракетных систем MLRS-M270 и HIMARS.

Вес высокоточной авиабомбы составляет 90 килограммов, а ее боевая часть – такая же, как у ракеты М31. Это позволяет ей: