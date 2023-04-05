Саме комплекс "Бук" на постійній основі "тримає російське небо". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про збиття бомби GLSBD

Наприкінці березня міністерство оборони Росії опублікувало відео, у якому радянський зенітно-ракетний комплекс "Бук", начебто збиває крилату бомбу GLSBD. Аби все це мало правдивий вигляд, кремлівські воєнкори розповіли, що оператор нібито побачив старт GLSDB, а також повідомили про "параметри польоту" боєприпасу.

За словами пропагандистів, крилата бомба маневрувала у повітрі, однак російська ПРО все одно змогла її знищити. Проте кидається в очі технічний стан російської вогневої установки. На відео двічі чітко видно, як вона характерно "дриґає". Тому невідомо чи міг цей комплекс насправді щось збити.

Відео з нібито роботою ЗРК "Бук" / Defense Express

Як відреагувала на це українська сторона

Ще на початку лютого Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги, у який увійшли ракети GLSDB. Однак у Центрі протидії дезінформації наголосили, що ці ракети ще не стоять на озброєнні навіть в США, тому в Україні їх не може бути й апріорі.

Американська адміністрація замовляє це озброєння для України у виробника – Boeing та Saab, а не передає з наявних запасів Збройних сил США,

– зазначили у відомстві.

До того ж, на думку західних аналітиків, для виготовлення таких ракет потрібно не менше 9 місяців, тому росіяни вчергове зганьбилися перед усім світом.

"Відсутність цих ракет в України не заважає пропагандистам їх "перехоплювати" і вихвалятись вигаданими перемогами", – наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Що відомо про крилаті бомби GLSDB

GLSDB – малогабаритні високоточні крилаті бомби, створені американськими компаніями Boeing і SAAB у 2019 році. Боєприпас може вражати цілі на відстані до 150 кілометрів і може запускатися з наявних в Україні ракетних систем MLRS-M270 і HIMARS.

Вага високоточної авіабомби становить 90 кілограмів, а її бойова частина – така ж, як у ракети М31. Це дозволяє їй: