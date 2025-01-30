Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова руководителя пожарной и экстренной медицинской службы округа Колумбия Джона Доннелли, которые цитирует CNN. Сама авиакатастрофа в Вашингтоне случилась вечером 29 января.

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Джон Доннелли отметил, что считается, что в результате столкновения в воздухе пассажирского самолета над рекой Потомак никто не выжил. Спасатели сейчас проводят операцию по восстановлению.

Сейчас мы находимся в точке, когда мы переходим от спасательной операции к операции по восстановлению. На данный момент мы не верим, что кто-то выжил в этой аварии,

– сказал он.

В то же время руководитель пожарной и экстренной медицинской службы округа Колумбия подтвердил, что 27 тел были извлечены из пассажирского самолета, а еще одно – из военного вертолета.

К слову, эксперты утверждают, что авиакатастрофа в Вашингтоне могла произойти из-за того, что пилоты самолета могли не заметить вертолет. В частности, самолет American Eagle был на завершающем этапе захода на посадку, когда столкнулся с вертолетом на низкой высоте.