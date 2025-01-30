Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова керівника пожежної та екстреної медичної служби округу Колумбія Джона Доннеллі, які цитує CNN. Сама авіакатастрофа у Вашингтоні трапилася ввечері 29 січня.

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До якого етапу операції переходять рятувальники у Вашингтоні

Джон Доннеллі наголосив, що вважається, що внаслідок зіткнення в повітрі пасажирського літака над річкою Потомак ніхто не вижив. Рятувальники зараз проводять операцію з відновлення.

Зараз ми перебуваємо в точці, коли ми переходимо від рятувальної операції до операції з відновлення. На цю мить ми не віримо, що хтось вижив у цій аварії,

– сказав він.

Водночас керівник пожежної та екстреної медичної служби округу Колумбія підтвердив, що 27 тіл було вилучено з пасажирського літака, а ще одне – з військового вертольота.

До слова, експерти стверджують, що авіакатастрофа у Вашингтоні могла статися через те, що пілоти літака могли не помітити вертоліт. Зокрема, літак American Eagle був на завершальному етапі заходу на посадку, коли зіткнувся з гелікоптером на низькій висоті.