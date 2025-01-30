Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова старшого національного кореспондента CBS News з питань транспорту Кріса Ван Кліва. Наразі на місці авіатрощі у Вашингтоні працюють оперативні служби.

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Чому могла статися катастрофа з літаком та вертольотом

Кріс Ван Клів зазначив, що літак American Eagle був лише "на відстані кількох сотень футів від землі", коли він зіткнувся з армійським вертольотом.

Було дуже близько до приземлення. Це був завершальний етап остаточного заходу на посадку... Можливо, залежно від місця зіткнення двох літаків, пілоти літака навіть не бачили, як вертоліт наближався до них,

– пояснив кореспондент.

Експерт із транспортної безпеки та аналітик CBS News Роберт Самвальт погодився з твердження свого колеги. Він сказав, що, за даними радарів, літак виконував поворот ліворуч, щоб вирівнятися зі злітно-посадковою смугою. Він був нижче ніж за 100 метрів у висоту, коли раптом радіолокаційні дані просто припинили надходити. Тож це означає, що зіткнення сталося на відносно низькій висоті.

"Пілоти літака вже робили поворот, щоб вирівнятися та сісти на цю злітно-посадкову смугу. Ти не шукаєш тут інший трафік у той момент. Тож я думаю, що вони справді зосередилися на цьому. Справжнє питання полягає в тому, де був зосереджений екіпаж вертольота?" – наголосив Роберт Самвальт.

До слова, журналісти CNN оприлюднили текст аудіорозмови авіадиспетчера з екіпажем гелікоптера Black Hawk перед катастрофою та після неї. Під час катастрофи диспетчери уточнювали, чи бачить екіпаж гелікоптера пасажирський літак, а згодом зафіксували авіатрощу.