Точно в цель, или операция "Руст-2": кому выгодна первая с 1942 года бомбардировка Кремля

В ночь на 3 мая московский Кремль, впервые с 1942 года, подвергся бомбардировке. Тогда это сделали бывшие союзники СССР, а теперь – неизвестные с помощью беспилотников. На данный момент вопросов возникает больше, чем однозначных ответов.

Что же действительно могло произойти и каких последствий ожидать – анализируем в материале 24 Канала.

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О чем свидетельствуют факты

Атака произошла в три ночи по московскому времени. Ее целью стала крыша Сенатского дворца, на котором находился штандарт президента России Путина. Как предполагают российские журналисты, у самого Путина есть под куполом апартаменты, также там расположен зал, в котором проходило шоу с принятием коллективного решения о нападении на Украину 21 февраля 2022 года.

Первый беспилотник в прямом смысле пересек красную линию кремлевских стен и не спеша (как показывает видео) прибыл по месту назначения в 2:27. От его взрыва загорелась крыша дворца, второй долетел до цели через 16 минут и взорвался рядом с флагом президента России.

В это время на крыше были или бойцы с антидроновыми ружьями, или просто какие-то сотрудники ФСО, пожелавшие лучше рассмотреть пожар на объекте №1. Похоже, двое были единственными, кому в эту ночь было не все равно.



Сенатский дворец в Кремле / фото росСМИ

Взрывы в Кремле зафиксировали жители центра столицы России и почти синхронно выложили видео с дымом в локальном телеграм-канале "Соседи. Замоскворечье-Якиманка". Дальше, как сказал бы Лесь Подервянский, наступило "тревожное молчание" – только после обеда информация начала распространяться в сети, а затем появились видео атаки с разных ракурсов, а еще позже – комментарии официальных лиц государства-оккупанта.

Так, спикер Путина заявил, что сам президент не пострадал и якобы находился в другом месте (неужели пригодились бункеры?), а представители истеблишмента обвинили во всем Украину и призвали к немедленной мести. Вот только возникает вопрос – а какие доказательства, что это была Украина?

Киев сохраняет покой

В Украине на истерику русских отреагировали спокойно. Президент Владимир Зеленский заявил, что в атаке на Кремль нет нужды, а судьбу Путина должен решить не беспилотник, а международный трибунал. Последовательная позиция Украины состоит в том, что она признает факты атак на украинской территории, например на оккупированном Донбассе или в Крыму (последний "хлопок" в Севастополе), не избегает ответственности и за атаки на российские территории, если они являются законными военными целями.

Собственно, такой целью является и Кремль (это тот же "центр принятия решений"), попасть в него было бы почетно, но Украина от этих лавров отказалась.

Главный же аргумент в пользу того, что это точно не Украина – нам просто невыгодно избавляться от Путина сейчас, он еще не завершил свою историческую миссию по развалу России. Если бы на его месте был кто-то адекватный, Украине было бы гораздо сложнее в этой войне – это факт.

Ответственность поспешно взял на себя российский политический эмигрант Илья Пономарев, но он столько раз кричал "волки" по совершенно разным причинам, что сейчас воспринимают его, как заявления Дмитрия Медведева, разве что без алкогольного налета.

Кстати, сами россияне признали, что дроны запускали не из Украины, а где-то из Московской области (из Украины они просто не долетели бы физически). Возможно, даже из самой Москвы, ведь БПЛА должен был преодолеть системы РЭБ, которые должны охранять Кремль. То есть речь должна идти о ручном управлении беспилотником. В таком случае оператор или операторы могли находиться в непосредственной близости к Кремлю и управляли они FPV-дронами, просто не имеющими систем GPS и соответственно не уязвимыми к российским системам РЭБ.



Беспилотник приземлился как раз над символом "победобесия" / скриншот с видео

Наличие диверсантов в сакральном центре России не должно удивлять, как, например, до сих пор нераскрытое убийство политического оппонента Путина. Бориса Немцова – в примерно тех же локациях.

Версии и сценарии

Относительно того, что произошло в ночь на 3 мая, есть несколько версий:

Первая – провокация. Эта версия имеет аргументацию и безумную логику, присущую кровавым диктаторам. Да, для россиян не нужны какие-то поводы, чтобы делать зло. В настоящее время casus belli можно сделать по телевидению в эфире Скабеевой – и россияне в это послушно поверят. Но Россия упорно это делает.

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Поэтому не стоит анализировать действия России посредством логики нормального человека. Для России не впервые бомбить свои территории – недавние бомбардировки Брянска не дадут соврать. Также можно упомянуть "рязанский сахар" (организованные ФСБ взрывы жилых домов с многочисленными жертвами), который дал России повод вторгнуться в Чечню, или подрыв своего же газопровода "Северный поток" в 2022 году – после установления фактов длительного пребывания на месте диверсии российских кораблей и разоблачение шпионских миссий РФ в Северном море и на Балтике, сомнений в этом все меньше. Таким образом, для России убивать своих и уничтожать собственную инфраструктуру не удивительно.

"Любимый огород может спать спокойно"? / Скриншот

В истории такие примеры были – 27 февраля 1933 года нацисты подожгли Рейсхтаг и использовали эту диверсию, чтобы окончательно захватить власть в Германии. Сейчас их идейные преемники могли использовать факт атаки на "святая святых" для еще большей консолидации россиян для геноцидной войны против Украины. Критики этой версии отмечают, что российские власти уже сделали все, что сделали нацисты после поджога Рейхстага, кроме, возможно, концлагерей, но никогда не стоит недооценивать желание Путина и компании играть в "многоходовки".

За последние месяцы Москву превратили в крепость, испуганные россияне даже затащили ЗРК "Панцирь" на дома в центре города и максимально нашпиговали столицу России разными системами ПВО и ПРО (конечно, за счет фронта, а ныне оккупанты уже от этого страдают – как в зоне боевых действий, так и в тылу, где весной участились случаи "хлопка").

Кроме того, Красная площадь и Кремль сами по себе являются бесполетными зонами и находятся под мощной охраной сил ФСО. На видео мы видим спокойный полет неизвестных БПЛА, не встречающих преград и попадающих в цель. Этот факт может свидетельствовать о том, что российские спецслужбы намеренно пропустили беспилотники, чтобы те сожгли часть Кремля.

В любом случае – успешная атака на Кремль – это мощная пощечина по всем российским "скрепам", сопоставимая с уничтожением флагмана Черноморского флота.

"Панцирь" в центре Москвы / фото – РосСМИ

Повторение истории с Рустом

И здесь уже следует упомянуть другую историческую параллель. 28 мая 1987 года 18-летний немецкий юноша Матиас Руст на стареньком самолете "Сессна-172" пролетел от Гамбурга до Москвы и совершил посадку на Красной площади на глазах у шокированных московитов.



Матиас Руст возле своего самолета на Красной площади в Москве, 28 мая 1987 года / dpa

Через четыре месяца он был приговорен к 4 годам заключения, но уже через год вернулся на родину по воле Горбачева.



Матиас Руст в суде / фото dpa

Навстречу самолету Руста были подняты два самолета-перехватчика, однако они не получили инструкций по дальнейшим действиям и вернулись на авиабазу вблизи города Тапа. Руст взял курс на Москву. Вблизи Торжка он был замечен снова, однако из-за того, что система ПВО Московского военного округа была отключена на профилактику, отслеживание велось в ручном режиме, а под Псковом проходили учения местного авиационного полка, самолет Руста был неправильно идентифицирован и беспрепятственно достиг окрестностей Москвы.

Это событие сыграло роль некоего "черного лебедя" – оно показало всю немощность и ничтожность советской военной машины и превратило ее в воображении цивилизованного мира из страшной в смешную и беспомощную. Что было дальше – всем хорошо известно, полетели погоны министра обороны и командующего ПВО СССР, впоследствии "советы" вынуждены были бежать из Афганистана, а дальше "красная империя" рассыпалась, как карточный домик.



Самолет Матиаса Руста летит над Красной площадью в Москве, 28 мая 1987 года / фото из архивов

Возможно, в ночь на 3 мая, состоялся полет Руста 2.0. И это значит, что Украина и ее союзники все поступают правильно.

Впрочем, остается вопрос: кто это сделал?

Здесь возможно несколько версий.

Во-первых, сами "башни Кремля". Кому-то из властных кланов стало очень страшно за собственную жизнь (большие части состояния они уже потеряли в результате санкций) и они решили действовать, а потому нанесли символический удар по главной башне. В российских властях очень любят символизм, поэтому атака на президентский штандарт и сакральный Кремль – прекрасное решение.

Все произошло как-то очень просто – дрон взял и прилетел, а затем – снова. То есть у оператора или операторов БПЛА было время, и они знали об этом. Такой роскоши, например, не было у потенциальных убийц венесуэльского диктатора Мадуро в 2018 году. Тогда один дрон был сбит, а другой врезался в жилой дом. Это может свидетельствовать о том, что организаторы диверсии были уверены в себе и своих силах. Или просто были очень беспечны (но у них все получилось – дважды). И это уже говорит в пользу второй версии.

Вторая версия. Люди доброй воли. Недавно украинский предприниматель Владимир Яценко объявил о конкурсе и пообещал 20 миллионов гривен тому, кто посадит дрон на Красной площади 9 мая. Для россиян, которые готовы убивать за стиральную машину или украинский унитаз – это реальный вызов и призыв к действиям. Вполне вероятно, что в этом случае имеем частичный ответ на мемный вопрос "как будут работать суды при анкапе".



Карта применения дронов в России и на оккупированных территориях Украины / инфографика – Слово и дело

Этот ответ не только сам по себе эксперимент, но и показывает, что будет происходить с Россией дальше – после поражения в войне с Украиной и перемещения агрессии на территорию РФ, собственно, тот самый, воспетый Пушкиным "русский бунт", но в декорациях киберпанка. Подтверждений в этой версии много – ныне европейская часть России постепенно превращается в зону действия неизвестных БПЛА, которые по-доброму суетятся и производят "хлопок".

Так же распространяются в России диверсии и без применения беспилотников – кто уничтожает эшелоны поездов, кто минует военные объекты и выводит из строя инфраструктуру, которую россияне используют для войны. Обвинять в этом только украинских диверсантов – дело бесполезное, слишком это масштабное явление. Оно больше похоже на флешмоб. Российским властям же не остается ничего, как фиксировать убытки и терпеть в ожидании новых сюрпризов. А они точно не заставят себя ждать.

Каким будет ответ?

Страшные (на самом деле – нет) слова Володина, Медведева так и остались угрозами. Непутевое ИПСО о ядерном оружии и подготовке "двух изделий для бомбометаний" лишь разоблачили консервированного "хорошего русского" Владимира Осечкина (Гулагу.нет), но так и остались фантазиями российских патриотов.

Ответ России все же был – ночью 4 мая Одессу атаковали "Шахеды" – на них было написано "За Москву" – большинство этих дронов были сбиты, только три попали в гражданские здания, к счастью, все жители остались в живых.

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Эта "атака мести" свидетельствует, что к ней Россия не готовилась и, похоже, она сама стала для нее сюрпризом. У оккупантов не было времени подготовить мощную ракетную атаку (на это нужны как время, так и ракеты, а также исправные самолеты). Сейчас же у россиян были только наскоро собраны 2 десятка иранских дронов. Это все сродни не спланированному ответу, а истерическим попыткам тушить пожар с помощью бензина.