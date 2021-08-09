Атомная бомбардировка Нагасаки: в Японии провели минуту молчания в память о жертвах

В Японии местные жители провели минуту молчания в память о жертвах атомной бомбардировки Нагасаки. Вооруженные силы США осуществили ее 76 лет назад.

Мемориальная церемония по случаю трагедии началась в парке Мира. Минуту молчания объявили в 11:02 по местному времени, ведь в этот момент 9 августа 1945 года произошел взрыв бомбы "Толстяк", которую сбросили со стратегического бомбардировщика ВВС США В-29.

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Япония призвала сократить запасы ядерного оружия

Во время церемонии мэр Нагасаки Томихиса Тауэ призвал власти России и США сократить в будущем их запасы ядерного оружия. Он отметил, что концепция ядерного сдерживания повышает напряженность в мире.

Я в первую очередь призываю власти России и США к мерам по дальнейшему сокращению запасов этого вида вооружений,

– подчеркнул Томихиса Тауэ.



Минута молчания в память о жертвах бомбардировки Нагасаки / Фото AP

В Стокгольмском институте исследования проблем мира сообщили , что количество развернутых ядерных боеприпасов в 2021 году выросло с 3 720 до 3 825. Около 2 000 из них находились в состоянии повышенной боеготовности.

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Бомбардировка Нагасаки: кратко