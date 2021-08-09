Меморіальна церемонія з нагоди трагедії почалася в парку Миру. Хвилину мовчання оголосили об 11:02 за місцевим часом, адже у цей момент 9 серпня 1945 року стався вибух бомби "Товстун", яку скинули зі стратегічного бомбардувальника ВПС США В-29.

До теми Найкривавіше бомбардування в історії воєн: як Хіросіму й Нагасакі стерли з лиця Землі

Японія закликала скоротити запаси ядерної зброї

Під час церемонії мер Нагасакі Томіхіса Тауе закликав владу Росії та США скоротити в майбутньому їхні запаси ядерної зброї. Він зауважив, що концепція ядерного стримування підвищує напруженість у світі.

Я першочергово закликаю владу Росії та США до заходів щодо подальшого скорочення їхніх запасів цього виду озброєнь,
– наголосив Томіхіса Тауе.

Хвилина мовчання в пам'ять про бомбардування Нагасакі
Хвилина мовчання у пам'ять про жертв бомбардування Нагасакі / Фото AP

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Бомбардування Нагасакі: коротко

  • США у серпні 1945 року застосували ядерну зброю, щоб спонукати Японію до капітуляції у Другій світовій війні.
  • Нагасакі стало другим містом після Хіросіми, яке зазнало ядерного удару.
  • Вибух американської атомної бомби спричинив загибель приблизно 74 тисяч людей.