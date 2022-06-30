Россияне намеренно обстреляли театр в Мариуполе, хотя знали, что там люди – Amnesty International

Бомбардировка оккупантами драмтеатра в Мариуполе в марте – одно из перечня самых ужасных преступлений России в Украине. Правозащитники убеждены: российские военные хорошо знали, что в укрытиях заведения скрываются сотни людей.

Об этом говорится в крупном расследовании Amnesty International. Правозащитники квалифицировали удар по драмтеатру как военное преступление, повлекшее смерть десятков человек.

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Правозащитники опросили выживших

Команда кризисного реагирования опросила многих выживших и собрала многочисленные цифровые доказательства. Они пришли к выводу, что на помещение сбросили две упавшие рядом 500-килограммовые бомбы и они почти одновременно сдетонировали.

После месяцев тщательного расследования, анализа спутниковых снимков и интервью с десятками свидетелей мы пришли к выводу, что удар был явным военным преступлением, совершаемым российскими войсками,

– сказала Агнесс Калламар, генеральный секретарь Amnesty International.

Именно так, считают в Amnesty International, это нападение должен расследовать Международный уголовный суд и все виновные должны быть привлечены к ответственности.

В результате расследования говорится, что на драмтеатр сбросили 2 бомбы весом 500 килограммов – из многоцелевых истребителей. Это могли быть Су-25, Су-30 или Су-34, базировавшиеся на близлежащих российских аэродромах.

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Театр был центром раздачи лекарств, еды и воды

Всем хорошо известно, что в окруженном Мариуполе театр был центром раздачи пищи, воды и лекарств. Во дворах перед зданием люди написали заглавными буквами "Дети". Эта надпись была видна на спутниковых снимках, так что их хорошо видели пилоты.

Все случилось на наших глазах. Мы были в 200 или 300 метрах, когда произошел взрыв… Я слышал самолет и звук падения бомб. Потом мы увидели, как вверх взлетела крыша,

– рассказал свидетель событий Игорь Мороз.

Также другие очевидцы уверены, что перед взрывом они слышали шум самолетов. Ни один из 28 опрошенных Amnesty International пострадавших, ни один из других свидетелей не предоставил информацию, указывающую на то, что украинские военные использовали театр как базу для операций или место для хранения оружия.

Как проходило расследование Amnesty International

Исследователи проанализировали 53 показания из первых рук выживших и свидетелей нападения и его последствий.

28 человек находились внутри или рядом с театром в то время.

Amnesty International также проанализировала спутниковые изображения и радиолокационные данные непосредственно перед нападением и вскоре после него.

Есть фото и видео от свидетелей.

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Кратко о трагедии в драмтеатре:

Россияне сбросили бомбы на драматический театр в Мариуполе 16 марта. Там находились сотни людей.

При этом оккупанты утверждали, что якобы здание "взорвали сами" защитники.

Часть людей на следующий день вышли из убежища, однако по меньшей мере десятки погибли.

Точное количество жертв неизвестно, ведь оккупанты самостоятельно расчищают завалы и вывозят тела.

Смотрите в видео о бомбардировке драмтеатра в Мариуполе: