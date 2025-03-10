Украинский МиГ-29 разбомбил ангар с оккупантами и бронетехникой на Курщине: видео

Украинские защитники продолжают успешно уничтожать врага. В частности, на Курщине, где оккупанты активно наступают.

Украинская авиация атаковала российских захватчиков в населенном пункте Теткино, что на Курщине. Видео поражения сил и средств противника распространил телеграмм-канал "Подсолнух", передает 24 Канал.

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Воздушные силы сбросили бомбы на оккупантов

Силами одного экипажа МиГ-29 был уничтожен ангар с российской техникой и личным составом.

Ночью в этот ангар оккупанты загнали пару БТР и ББМ. На рассвете, когда группа оккупантов готовила технику, украинский истребитель нанес бомбовый удар по вражескому объекту.

Известно, что для этого удара защитники использовали авиабомбы GBU-62 JDAM-ER.

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В начале февраля сообщалось, что украинские Су-27 начали использовать 454 килограммовые бомбы Mark 83, которые адаптировали под комплект планирования и коррекции JDAM-ER.

Интересно, что ранее было известно лишь о существовании вариантов комплектов JDAM-ER для 500-фунтовых и 2000-фунтовых авиабомб. Они получили названия GBU-62 и GBU-64, соответственно.