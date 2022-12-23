"Бомбовый циклон" в США: в некоторых штатах температура опустилась до -50

Мощный зимний шторм всколыхнул США, температура воздуха в некоторых регионах опустилась до опасных показателей. Пришлось отменить более тысячи авиарейсов.

По данным Национальной метеорологической службы, практически 177 миллионов американцев, что составляет большую часть населения США, ожидают рождественских выходных лютый холод, стремительное усиление ветра и увеличение осадков. Более того, синоптики прогнозируют, что "самая снежная" часть арктического циклона еще впереди.

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Тысячи отмененных рейсов и хаос на дорогах: что происходит в США из-за непогоды

Опасный зимний шторм покрыл Америку. Холодный воздух и непогода влияют почти на каждый штат: более 200 миллионов человек были предупреждены о шторме и возможном "бомбовом циклоне".

Арктический шторм вызвал в некоторых частях Монтаны, Южной Дакоты и Вайоминга резкое понижение температуры воздуха до -50°С. В Центре прогнозирования погоды заявили, что опасный для жизни холодный ветер над Большими равнинами будет распространяться на восточную половину страны до пятницы.

Последствия мощного шторма в США / Фото AP

На сайте Flightaware.com появилась информация о том, что в четверг пришлось задержать более 22 000 рейсов, 5 500 из них отменили. Ситуация на дорогах тоже катастрофическая – из-за вьюги движение транспорта сильно усложняется.

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Почему шторм так опасен

Синоптики AccuWeather предупредили об опасности: арктический шторм может быстро трансформироваться в "бомбовый циклон". Это может произойти в результате процесса, который называют "бомбогенезом" – происходит, когда атмосферное давление падает, и холодный воздух сталкивается с теплым воздухом.

Это не будет типичным штормом. Он может быть опасен для жизни,

– заявил мэр Баффало Байрон Браун.

В некоторых районах страны похолодание так сильно, что несколько минут на улице могут привести к серьезному обморожению. Национальная метеорологическая служба предупредила американцев о вероятности снежных шквалов – сильных снегопадов со штормовым ветром. Они могут распространяться по территории от Центральных равнин до Средней Атлантики и северо-востока США.

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