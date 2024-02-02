Большой жирный плюс, – Игнат о том, как американские бомбы GLSDB помогут Украине побеждать

Два дня назад в США заявили, что бомбы GLSDB уже направляются в ВСУ. В Воздушных силах объяснили, насколько мощное это оружие.

Вскоре Киев получит мощное оружие от Вашингтона. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона назвал его основные преимущества, передает 24 Канал.

Смотрите также GLSDB – это не совсем бомба: Коваленко назвал особенности оружия, которое должна получить Украина

Точность и дальность

По словам Игната, GLSDB – бомбы наземного запуска. В сети есть много видео, как ярко работают эти боеприпасы.

Все в мире, видимо, пересмотрели (эти видео – 24 Канал) и ожидают их на вооружении украинской армии,

– отметил военный.

Игнат заметил, что основная особенность этих бомб – большая дистанция применения, что является огромным жирным плюсом. Кроме того, GLSDB характеризуются высокоточностью. Эти бомбы летят по баллистической траектории. "Будем надеяться, что российская противовоздушная оборона не сможет их уничтожать", – сказал спикер.

Кроме того, он выразил надежду, что Запад в дальнейшем будет предоставлять Украине современные технологические разработки, которыми она сможет эффективно бить по оккупантам.

Напомним, что 31 января на брифинге заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что американские бомбы уже направили в украинскую армию. Перед этим подобное высказал и представитель Пентагона Патрик Райдер. Он признал, что США начали процесс передачи этого оружия Украине. Впрочем, из соображений безопасности о сроках поставки и ее количестве не разглашают.

Следует также отметить, что в Белом доме о намерении передать Киеву GLSDB говорили более года назад, когда Байден принял историческое решение о предоставлении Украине танков Abrams. Впрочем, передача бомб затянулась, поскольку они еще проходили испытания.

Эксперты называют так называемые "умные" бомбы дешевой альтернативой ATACMS. У США этих бомб больше, и каждый такой снаряд в два раза дешевле ракет. Если одна ATACMS стоит около 1 миллиона долларов, то одна GLSDB – около 40 000 долларов. Хотя, конечно, дальность поражения бомб вдвое меньше дальнобойных ракет.

Известно, что GLSDB является неуловимой целью для ПВО. Она способна точно попадать в цель на расстоянии до 150 километров с погрешностью до 1 метра.